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أعلن استوديو "مارفل" الأمريكي عن طاقمه الكامل من الممثلين لفيلمه القادم "إتيرنالس".

ومن بين طاقم التمثيل في الفيلم الممثل الكوري "ما دونغ سوك" المعروف كثيرا بدوره في الفيلم الكوري الذي يحمل عنوان "قطار إلى بوسان".

وقد تم تأكيد مشاركة الممثل الكوري"ما" في فيلم مارفل الجديد في مؤتمر صحفي عقده استوديو"مارفل" في "سان دييغو" بالولايات المتحدة ، حيث سيستخدم الممثل "ما" اسمه الأمريكي "دون لي" خلال فترة ترويجه للفيلم.

ويذكر أن الممثل الكوري "ما" سيلعب دور شخصية المنسي أو "جلجامش" وهو من العرق الشبه خالد الذي يطلق عليهم بالأبديون أو "إتيرنالس".