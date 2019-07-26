ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الكوري في الربع الثاني

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شهد الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 1.1% في الربع الثاني من هذا العام، مسجلا بذلك أعلى مستوياته خلال سبعة أرباع سنوية.

لكن البنك المركزي الكوري قال إن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي يعكس الآثار الناجمة عن النمو السلبي في الربع الأول من هذا العام والذي سجل فيه نمو سلبي قدره 0.4% ، مضيفا أن الحكومة لعبت دورا في تحقيق النمو ، وأن الاستثمارات في القطاع الخاص والصادرات لا تزال ضعيفة.

وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري يوم الخميس الماضي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية في الربع الثاني من هذا العام نموا قدره 1.1% مقارنة بالربع الأسبق و2.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ الربع الثالث من عام 2017 الذي تم فيه تسجيل معدل نمو اقتصادي بنسبة 1.5% .

وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك المدني والاستهلاك الحكومي شهد ارتفاعا في الربع الثاني بنسبة 0.7% و2.5% على التوالي مقارنة بالربع السابق، كما زاد الاستثمار في الإنشاءات والمرافق الصناعية بنسبة 1.4% و2.4% على التوالي خلال نفس الفترة.

وارتفع حجم الصادرات بنسبة 2.3% في الربع الثاني ، فيما سجل حجم الواردات زيادة بنسبة 3.0%.

وبالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، انخفض الاستثمار في الإنشاءات والمرافق بنسبة 3.5% و7.8% على التوالي، وزاد حجم الصادرات والواردات بنسبة 1.5% و0.1% على التوالي.

ويعنى هذا أن التحسن في مؤشرات التجارة والاستثمار في الربع الثاني من هذا العام يرجع سببه إلى تراجع المؤشرات في الربع الأول ، حيث من الصعب الجزم بأن الاقتصاد الكوري قد شهد تعافيا حقيقيا في الربع الثاني.

وفي الواقع، فقد بلغت نسبة المساهمة الحكومية في معدل النمو الاقتصادي 1.3% في الربع الثاني من هذا العام ، بعد أن كانت في حدود 0.6% في الربع الأول، أما معدل المساهمة المدنية فبلغت ناقص 0.2% في الربع الثاني بعد أن كانت 0.1% في الربع الأول.

وبدورها، قالت وزارة التخطيط والمالية إنه تم إنفاق 190.7 تريليون وون ، أي ما يعادل 65.4% من إجمالي الميزانية الحكومية البالغ حجمها 291.9 تريليون وون خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرت بنحو 4.3% عن الهدف المقرر.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أنه من الصعب تحقيق معدل نمو اقتصادي عال في الربع الثاني من هذا العام.

وفي السياق نفسه، خفض البنك المركزي الكوري من سقف توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري ليكون في حدود 2.2% هذا العام ، بعد أن كان قد توقع في وقت سابق نسبة نمو تصل إلى 2.5%.

ولتحقيق هذه التوقعات، يتوجب على كوريا أن تحقق ما يتراوح بين 0.8% و0.9% من معدل النمو الاقتصادي خلال الربعين الثالث والرابع على التوالي.

ولكن من الصعب تحقيق ذلك، نتيجة لتراجع الطلب العالمي لأشباه الموصلات والقيود التجارية التي تفرضها اليابان على صادراتها لكوريا الجنوبية.

وقال محافظ البنك المركزي "لي جو يول" إن القيود التجارية اليابانية ستؤثر بالتأكيد تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الكوري في حال تفاقم الخلاف التجاري بين سيول وطوكيو.