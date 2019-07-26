استفزازات طوكيو التجارية ضد سيول

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أكدت الحكومة الكورية أن الخطوة اليابانية بتشديد القيود على الصادرات لكوريا الجنوبية تشكل انتهاكا واضحا لأنظمة منظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في جنيف حيث قالت الحكومة الكورية إن طوكيو رفضت طلبها بإجراء محادثات رفيعة المستوى ودعت اليابان إلى الاستجابة لاقتراح الحوار.

وكانت الحكومة اليابانية قد قامت من جانب أحادي بالإعلان عن مشروع القانون المعدل الخاص بإزالة اسم كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء ، حيث انتهت المهلة الزمنية لجمع الآراء بهذا الشأن يوم الأربعاء الماضي.

وشارك وفد كوري في اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف برئاسة نائب وزير التجارة للتجارة الدولية والشؤون القانونية "كيم سونغ هو"، الذي أكد أن الخطوة اليابانية تنتهك بشكل واضح أنظمة المنظمة، ولا علاقة لها بالأمن القومي.

وقال رئيس الوفد الكوري "كيم" إنه تم إنشاء نظام تجاري دولي متعدد الأطراف بسبب الإجراءات الانتقامية التجارية التي كانت سائدة في الحقبة الماضية ، مشيرا إلى أن الخطوة اليابانية ستتسبب في تعرض المستهلكين الأبرياء لخسائر.

وأضاف أن الوفد الكوري قد عرض إجراء محادثات مع السفير الياباني لدى جنيف بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي، لكن تم تجاهل الطلب أيضا.

من جانبه، كرر السفير الياباني لدى جنيف "جونيتشي إيهارا" مزاعم اليابان بأن خطوة طوكيو استوجبتها المصلحة الوطنية، مضيفا أن اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية ليس هو المنتدى المناسب لمعالجة مثل هذه القضية.

وأكد أن التجارة الحرة لا تعنى السماح بتجارة المنتجات والتكنولوجيا الحساسة التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، دون أي نوع من التحكم أو الرقابة.

وخلال الاجتماع ، لم تكشف الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ومن بينها الولايات المتحدة، عن مواقفها من الخلاف التجاري القائم بين سيول وطوكيو.

ومع انقضاء المهلة الزمنية لجمع الآراء حول مشروع القانون المعدل الياباني الخاص بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء والتي انتهت يوم الأربعاء الماضي، قال نائب المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "هان جونغ أوو" إن الحكومة الكورية قد سلمت الجانب الياباني رأيها بهذه القضية.

وسيقوم مجلس الوزراء الياباني باتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن حيث من المتوقع أن يتم فرض قيود على صادرات أكثر من 1100 من المنتجات اليابانية لكوريا الجنوبية بدءا من منتصف شهر أغسطس القادم .