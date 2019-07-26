بيونغ يانغ تطلق سراح صياديْن كورييْن جنوبييْن

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عادت سفينة صيد روسية وأفراد طاقمها السبعة عشر، ومن بينهم اثنان من الكوريين الجنوبيين، إلى كوريا الجنوبية أمس الأحد، بعد أحد عشر يوما من احتجازهم من قبل السلطات الكورية الشمالية.

وكانت السفينة التي تحمل العلم الروسي "شيانغ هايلين 8" والتي يبلغ وزنها 300 طنا قد احتجزتها قوات حرس السواحل في المياه الشمالية الشرقية للبلاد لانتهاكها المياه الكورية الشمالية يوم السابع عشر من يوليو الجاري.

وقد غادرت السفينة ميناء "سوك تشو" الكوري الجنوبي يوم السادس عشر من يوليو متوجهة إلى ميناء "جروبينو" الروسي، وانتهكت المياه الكورية الشمالية بعد تعرض محركها لخلل فني.

وصعد عناصر من حرس السواحل الكوري الشمالي على متن السفينة فجر يوم السابع عشر من يوليو وأغلقوا كل أجهزة الاتصال وصادروا هواتف الطاقم، ثم اقتادوا السفينة إلى ميناء "وون سان" الكوري الشمالي ، حيث خضع أعضاء الطاقم لتحقيقات في أحد الفنادق هناك.

ويمكن القول إن هذا الحادث يقيم الدليل على الوضع المتوتر الراهن في العلاقات بين الكوريتين في مقابل تنامي علاقات المودة والتقارب بين كوريا الشمالية وروسيا.

وكانت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية قد قامت بتوجيه رسائل إلى الجانب الشمالي عن طريق مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين فور علمها باحتجاز السفينة الروسية طالبت فيها بإعادة الصياديْن الكورييْن الجنوبييْن، لكن بيونغ يانغ لم تستجب لهذه الرسائل حتى بعد ظهر أمس الأحد الموعد الذي عادت فيه السفينة الروسية إلى ميناء "سوك تشو" الكوري الجنوبي.

وتبين أن كوريا الشمالية أجرت اتصالات مكثفة مع السلطات الروسية لبحث إمكانية إطلاق سراح أعضاء طاقم السفينة بالتوازي مع قيام كوريا الجنوبية بإجراء اتصالات مع سلطات موسكو عن طريق القنوات الدبلوماسية في محاولة للإفراج عن الصيادين الكوريين.

ويبدو أن بيونغ يانغ قررت إطلاق سراح أعضاء طاقم السفينة الروسية آخذة في الاعتبار علاقاتها الوثيقة مع موسكو منذ القمة التي جرت بينهما في الخامس والعشرين من شهر أبريل الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها احتجاز مواطن كوري كان على متن سفينة أجنبية في كوريا الشمالية غير أن السطات الكورية الشمالية سبق لها وأن احتجزت سفينة الصيد الكورية الجنوبية "ديه سونغ" وأعضاء طاقمها في شهر أغسطس من عام 2010، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد 31 يوما من احتجازهم.

وفي حادث آخر احتجزت سلطات بيونغ يانغ سفينة الصيد الكورية الجنوبية الثانية "هونغ جين" في شهر أكتوبر من عام 2017، ليتم إطلاق سراح طاقمها بعد سبعة أيام من احتجازهم.

ومن جانبها قررت كوريا الجنوبية إعادة ثلاثة كوريين شماليين كانوا على متن قارب صغير عبر الحدود البحرية الكورية الجنوبية يوم السبت الماضي إلى بلادهم ، لعدم وجود نية لديهم في اللجوء إلى كوريا الجنوبية.