© Bio-Synectics

حان الآن موعد التعرف على شركة كورية ناجحة .... اليوم نتعرف على شركة "بايو سينيكتيكس Bio-Synectics".





"لي جو هوان" نائب رئيس الشركة:

لقد حصلنا على جائزة وزير التجارة والصناعة والطاقة في معرض "نانو كوريا" لهذا العام عن تقنيتنا الخاصة بالجسيمات النانوية التي حسّنت من فاعلية العديد من الأدوية. يمكن استخدام هذه التقنية لحل مشكلة ضعف قابلية الذوبان في المكونات النشطة على نطاق واسع في المنتجات الدوائية والغذائية ومستحضرات التجميل.





فازت شركة "بايو سينيكتيكس" بجائزة في معرض "نانو كوريا" هذا العام عن تقنية النانو المبتكرة الخاصة بها لتحويل المكونات غير القابلة للذوبان في الماء إلى جسيمات متناهية الصغر يمكن إذابتها بسهولة في جسم الإنسان. فالعديد من المواد الفعالة والمكونات الرئيسية في الأدوية والمنتجات الصحية، ليست قابلة للذوبان بسهولة. وتبرز أهمية هذه التقنية إذا عرفنا أن 40% من الأدوية الموجودة في السوق وأكثر من 90% من الأدوية قيد التطوير، تعاني من مشكلة ضعف الذوبان في الماء، كما أنه لا يتم امتصاص الأدوية والمواد الغذائية ذات القابلية المنخفضة للذوبان في الماء بسهولة في جسم الإنسان، وهو ما يتسبب في مشاكل ذات صلة بالسلامة والأمان. فلتحقيق المزيد من الامتصاص، يتم زيادة الجرعة أو استخدام كمية كبيرة من المواد المذيبة، وفي هذه الحالة، قد تصبح تلك العقاقير سُميّة. لكن التكنولوجيا الحديثة لشركة "بايو سينيكتيكس" تمكنت من حلّ هذه المشكلات.





"لي جو هوان" نائب رئيس الشركة:

تضمن تقنيتنا الخاصة بالأدوية فاعلية وراحة أفضل للمريض، مع تقليل الآثار الجانبية. تجدر الإشارة إلى أن الشركة اعتمدت بالكامل على تكنولوجيا النانو الجديدة، وليست التقليدية. تم تسجيل براءة اختراع هذه التكنولوجيا الجديدة هنا في كوريا وفي بلدان أخرى أيضًا. هدفنا الرئيسي هو تطوير حلول لنظم الأدوية بالتعاون مع شركات الأدوية، وبناء خط للأدوية خاص بنا من العقاقير المعدلة، وترخيص عقاقيرنا المطورة حديثًا في السوق العالمية. أيضا نقوم بتصنيع مواد غذائية ومستحضرات تجميل وظيفية من مواد النانو ذات القيمة المضافة العالية، ونوفرها لمصنعي السلع تامة الصنع في كوريا وخارجها.





الرئيس التنفيذي للشركة "كيم غاب شيك 김갑식" كان مسؤولاً من قبل عن تطوير المشروبات الوظيفية في شركة حيوية محلية، وقد ظل يسعى إلى إنشاء نظام جديد للأدوية باستخدام تقنية النانو. يذكر أن النانومتر هو واحد من المليار من المتر. وإذا تم التحكم في حجم جزيئات الدواء ضمن نطاق النانو، فسوف يمكن امتصاص الأدوية في الجسم بسهولة وفاعلية أكبر. كان "كيم" واثقًا من الفوائد المحتملة لتكنولوجيا النانو في مجال الطب، وبالتالي أنشأ شركته الخاصة في عام 2004، حيث تبنت هذه الشركة نموذجًا تجاريًا جديدًا لتطوير خط إنتاج للأدوية قائم على تقنيات النانو.





© Bio-Synectics

"لي جو هوان" نائب رئيس الشركة:

ركزت شركة "بايو سينيكتيكس Bio-Synectics" على البحث والتطوير في جسيمات النانو للمكونات غير القابلة للذوبان، وذلك منذ إنشائها في عام 2004. في ذلك الوقت، كان القطاع الصناعي يدرك جيدًا قيمة تكنولوجيا جسيمات النانو، وقد حاولت الشركات في جميع أنحاء العالم جاهدة تطوير التكنولوجيا ذات الصلة. ولكن كان هناك عدد قليل جدًا من التقنيات التي أثبتت نجاحها على الصعيد التجاري، مثل تقنية "Wet milling" أي "الطحن الرطب"، وهي تقنية تستخدم في إنتاج الجسيمات النانوية، بحيث يتم تقسيم المواد الخام إلى جزيئات نانوية صغيرة من خلال احتكاكات ثابتة بين وسائط للطحن في الماء. بالمقارنة مع هذه التقنية، فإن التقنية التي طورتها شركة "بايو سينيكتيكس" تقوم بإذابة المادة الفعالة في مذيب ثم تتم إزالة المذيب للحصول على جزيئات دقيقة. تستخدم هذه التكنولوجيا الجديدة الدهون الصلبة كمذيب وسائل ثاني أكسيد الكربون، من أجل توليد جسيمات متناهية الصغر بشكل أكثر فعالية. وفي هذه التقنية لا نحتاج إلى إجراءات صعبة لإزالة المياه، كما لا توجد مخاوف بشأن التلوث المحتمل الناجم عن وسائط الطحن. وبالتالي يمكن استخدام هذه التقنية في أنظمة الأدوية المختلفة مثل الحقن الوريدية، والمُستنشقات، وكذلك الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم.





بعد عاميْن فقط من إنشائها، تمكنت شركة "بايو سينيكتيكس" من تطوير تقنيتها الرائعة التي حلت مشكلة ضعف ذوبان الأدوية في الماء، والتي تفتح الباب لحل مشكلات كثيرة تواجه صناعة المستحضرات الدوائية.





"لي جو هوان" نائب رئيس الشركة:

لقد قمنا بتطوير حلول نظام الأدوية بالتعاون مع شركات الأدوية في الداخل والخارج، كما قمنا بترخيص الأدوية المعدلة التي يتم إنتاجها في الخطوط الخاصة بنا لشركات أخرى. قمنا حتى الآن بنقل تكنولوجيا نظام الأدوية لتطبيقه على ثلاثة أدوية في شركة محلية، كما نعمل على تطوير أربعة أدوية معدلة، اثنان منها في مرحلة التجارب السريرية. نتوقع أن يساعد عقارنا الجديد المسمى "BS-104"، وهو دواء مضاد للسرطان، في تقليل جرعات الدواء وتقليل التأثيرات غير المرغوبة. أيضا لدينا الدواء "BS-105" المضاد للفطريات للمرضى ذوي الحالات الحرجة، بمن في ذلك مرضى السرطان. هناك أدوية لديها وظائف مماثلة في السوق، لكن المرضى يجدونها غير مريحة لأن الأقراص كبيرة جدًا. عندما نحصل على نتائج التجارب السريرية لأدويتنا الجديدة، سنبذل جهودًا للتوقيع على اتفاقيات للترخيص مع الشركات في الأسواق الرئيسية حول العالم.





وفي تطور آخر مهم، بدأت الشركة في إجراء بحوث مشتركة حول أدوية النانو المضادة للسرطان بالتعاون مع مختبر تابع للمعهد الوطني الأمريكي للسرطان، في العام الماضي.





"لي جو هوان" نائب رئيس الشركة:

أسس المعهد الوطني للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية "مختبر توصيف النانو" بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، بهدف تعزيز تطوير الأدوية المبتكرة المضادة للسرطان، حيث يجري معهد الأبحاث الاختبارات اللازمة على تلك الأدوية الواعدة. أنتجت شركتنا "بايو سينيكتيكس" دواء مضادا للسرطان وأسميناه "BS-102"، وهو عبارة عن معالجة نانوية لعقار "دوسيتاكسيل Docetaxel" الذي يعتبر العلاج الكيميائي المستخدم على نطاق واسع لعلاج أنواع مختلفة من السرطان. من المتوقع أن يقلل الدواء الجديد من الآثار الجانبية للأدوية المضادة للسرطان الموجودة حاليا، وأيضا سيعزز من تأثيراتها العلاجية. يعد "BS-102" أول دواء كوري مضاد للسرطان تم اختياره بواسطة المعهد الوطني الأمريكي للسرطان كمرشح ليكون دواء نانو. نأمل أن يتم استخدام تقنيتنا في إعادة صياغة العقاقير التي تنتجها شركات الدواء العالمية، وأن تدخل عقاقيرنا الجديدة في السوق العالمية.





من خلال تطبيق تقنية النانو الحيوية على المنتجات الدوائية والتجميلية والصحية، تعمل شركة "بايو سينيكتيكس" على تعزيز حلم الإنسان في قهر الأمراض والعيش بصحة أفضل لأطول فترة ممكنة.