فرقة إن سي تي دريم تتصدر قائمة الآيتيونز في 21 دولة

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تصدّر الألبوم المصغر الجديد الذي كشفت عنه فرقة "إن سي تي دريم" الشبابية مؤخرا قائمة الآيتيونز في 21 دولة ، بما فيها السويد وفنلندا والبرازيل والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وأندونيسيا وتركيا.

وقد عادت الفرقة بأغنية "بوم" ، وهي أغنية رئيسية للألبوم المصغر الجديد، يوم السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري.

وقد سلطت مجلة "بيلبورد" الأمريكية الضوء على عودة فرقة "إن سي تي دريم" ، حيث قالت إن أغنية "بوم" لفرقة الجديدة للفرقة تعكس جاذبيتها وقدرتها الفائقة.

وقالت مجلة "إن إم إي" الموسيقية البريطانية إن فرقة "إن سي تي دريم" قد تمكنت من خلال أغنيتها الجديدة "بوم" من إظهار قدرتها الموسيقية الكامنة.