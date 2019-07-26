فرقة 3 آي النسائية الكورية تقوم بعمل كوفر لأغنية مغربية

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بعد مجموعة الكوفرات التي قامت بها الفرقة الشبابية الكورية "بي آي جي" لأشهر الأغاني العربية، حان دور الفرق النسائية أيضا حيث أصبحت فرقة "3 آي" المكونة من 3 عضوات أول فرقة نسائية كورية تقوم بأداء أغنية عربية.

وقامت الفرقة بعمل كوفر لأغنية مغربية بعنوان "تاج"للمطربة "منال بنشليخة".

وقد لاقى هذا الكوفر استحسانا كبيرا بين الجماهير العربية وخاصة محبي الكيبوب ومعجبي المطربة "منال".

كما قامت الفرقة بعمل الكوفر لأغنية "سلاي" للمطربة "منال" حيث تم الكشف عن مقطع الفيديو للأغنية في ثوبها الجديد، يوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري على يوتيوب.

شاهدوا الفيديو لعمل الكوفر لأغنية "سلاي"على العنوان التالي :

https://www.youtube.com/watch?v=Rv5hQVOQF0s