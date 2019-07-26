اتفاق حزبي على تمرير مشروع قانون الميزانية الإضافية

ⓒYONHAP News

اتفقت الأحزاب السياسية في البلاد على إقرار مشروع قانون خاص بصرف ميزانية إضافية للحكومة يوم الخميس القادم.

جاء هذا الاتفاق في أعقاب اجتماع عقده زعماء التكتل البرلماني لكل من الحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، وحزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير أمس الاثنين.

وعلى الرغم من توصل الأحزاب السياسية إلى اتفاق، مازال هناك طريق طويل يجب قطعه من أجل تمرير قانون الميزانية الإضافية، فضلا عن حل القضايا الأخرى العالقة بينها.

كما لا يمكن للاتفاق أن يحجب حقيقة أن لكل حزب سياسي موقفه الخاص فيما يتعلق بمسألة تمرير مشروع قانون الميزانية الإضافية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي الحاكم كان يحتاج إلى تمرير القانون في أسرع وقت ممكن ،خاصة مع بقاء القانون من دون مصادقة، رغم مرور أكثر من 3 أشهرعلى تقديمه من قبل الحكومة للبرلمان في شهر أبريل الماضي.

أما حزب كوريا الحرة المعارض، فيواجه بدوره تزايد الرأي العام المعارض له بسبب إتهامه بعرقلة حل الكثير من القضايا الاقتصادية والأمنية العالقة، عبر رفضه الحضور إلى البرلمان، ومن بين تلك القضايا القيود التجارية اليابانية ضد كوريا، والانتهاك الأخير الذي نفذته طائرات عسكرية روسية وصينية للمجال الجوي الكوري الجنوبي.

بالإضافة إلى ذلك، يتعرض الحزب المعارض الرئيسي في الوقت الراهن إلى تراجع معدلات التأييد ، وهو ما دفعه للموافقة على تمرير مشروع قانون الميزانية الإضافية.

وكان الحزبان المعارضان المحافظان حزب كوريا الحرة وحزب الإصلاح المستقبلي قد اشترطا في بداية الأمر اتخاذ قرار برلماني يقضي بإقالة وزير الدفاع مقابل المصادقة على مشروع قانون الميزانية الإضافية.

لكنهما تخليا في مرحلة لاحقة عن مطالبتها بإقالة وزير الدفاع ، وطالبا بدلا من ذلك بعقد جلسة برلمانية لتناول القضايا الأمنية، الأمر الذي رفضه الحزب الحاكم حتى اللحظة الأخيرة، مما صعب مهمة التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب السياسية بشأن تمرير مشروع القانون المثير للجدل.

وعلى الرغم من تغير موقفي الحزبين المعارضين وإبدائهما نوعا من المرونة والتعاون، يبدو أنه من الصعب توقع المصادقة على مشروع القانون بشكل سلس، نظرا لأن الحزب المعارض الرئيسي لا يزال يعتبر أن محتويات الميزانية الإضافية لا تزال ضعيفة، فيما يطالب الحزب الحاكم، بزيادة حجم الميزانية الإضافية لتخصيصه في مواجهة القيود التجارية اليابانية.

ويمكن القول إنه في حال لم تتم المصادقة على مشروع الميزانة الإضافية بشكل سلس في موعدها المحدد وهو الأول من أغسطس القادم، فمن المحتمل أن تتعرض الأوضاع السياسية في البلاد للجمود والانتكاسة مرة أخرى.