حوار كوري شمالي وأمريكي في المنطقة منزوعة السلاح في الأسبوع الماضي

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أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن مسؤولا أمريكيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي اتصل بمسؤول كوري شمالي في المنطقة منزوعة السلاح خلال الأسبوع الماضي مما يشير إلى تقدم فعلي باتجاه استئناف مفاوضات العمل بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وتم إجراء اللقاء بين المسؤولين الرفيعين، بهدف نقل صور الاجتماع الذي جمع الشهر الماضي في المنطقة ذاتها بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي " كيم جونغ أون".

وفي هذا السياق أعرب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن الأمل في استئناف مفاوضات العمل مشيرا إلى ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لدفع المحادثات الى الأمام.

ورجحت مصادر إخبارية أن يكون اللقاء قد جرى أثناء زيارة مستشار الأمن الوطني الأمريكي" جون بولتن" إلى كوريا يومي 23 و24 من هذا الشهر، والذي حل بسيول مرفوقا بعدد من كبار المسؤوليين الأمريكيين عن الملف الكوري الشمالي.

كما رجحت المصادر ذاتها أن يكون المساعد الأمريكي" أليسون هوكر" الذي عمل عضوا في فريق مفاوضات العمل الأمريكي خلال الجولة الأولى من مباحثات القمة بين الجانبين الأمريكي والكوري الشمالي هو من التقى بالمسؤول الكوري الشمالي في المنطقة منزوعة السلاح.

وكان وزير الخارجية الأمريكي "بومبيو" أعرب عن أمله في استئناف مفاوضات العمل وذلك خلال حوار أجراه قبل حضوره منتدى آسيان الاقليمي الذي عقد يوم 29 من هذا الشهر في التايلاند.

وقال بومبيو إنه يأمل في إجراء مفاوضات مع بيونغ يانغ في غضون أسبوعين أوثلاثة مشيرا إلى أن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية قصيرة المدى يهدف إلى ضمان موقع مفيد لها قبل بدء المفاوضات.

لكنه قال في المقابل إن تفاصيل الجولة الثالثة من مباحثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لم يتم مناقشتها حتى الآن، مشددا على ضرورة إحراز تقدم فعلي في عملية نزع الأسلحة النووية تمهيدا لخوض الجولة الثالثة من المفاوضات.