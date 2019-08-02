وكالة كويكا الكورية تقيم دورة تدريبية لفائدة وفد عراقي حكومي

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في أطار برنامج بناء قدرات الدول النامية والشريكة والمعروف بأسم "تحسين القدرات والتقدم من أجل الغد"، نظمت وكالة "كويكا" دورة تدريبية أقيمت في جامعة "سونغ سيل" في سيول على مدار أسبوعين وذلك لفائدة وفد عراقي تابع للحكومة العراقية حيث استمرت الدورة من السادس عشر إلى السابع والعشرين من شهر يوليو.

وكان قد زار وفد عراقي مكون من ثمانية عشر من الموظفين الحكوميين من مختلف الوزارات كوزارة التخطيط ووزارة الاتصالات كوريا للمشاركة في الدورة التدريبية التي تحمل عنوان "بناء قدرات في مجال الحكومة الإلكترونية في العراق". حيث أن الحكومة الإلكترونية الكورية كانت قد حصلت على تقييم عالٍ من قبل المجتمع الدولي، كما أبرمت مذكرات تفاهم مع سبع وأربعين دولة حول العالم، من أجل تشريكها في الإنجازات التي حققتها.

يذكر أن الحكومة الإلكترونية في كوريا متقدمة جد وقد أحرزت تقدما لافتا، حيث تصدرت القائمة التي كشف عنها تقرير الأمم المتحدة بشأن الحكومات الإلكترونية خلال عامي 2010 و2012، واحتلت في عام 2018 المركز الثالث في مؤشر التنمية والمركز الأول في مؤشر المشاركة، وبالتالي تبذل كوريا جهودا كبيرة في مشاركة خبراتها مع دول العالم.





وفي هذا الصدد، نظمت وكالة "كويكا" هذه الدورة التي أقيمت في جامعة "سونغ سيل" في سيول على مدار أسبوعين تقريبا. حيث أقيمت الدورة من أجل تسليط الضوء على التوجهات الجديدة لخدمات الحكومة الإلكترونية وتقديم توجيهات إرشادية للجانب العراقي لتطوير الحكومة الإلكترونية من أجل زيادة شفافية وكفاءة إجراءات تقديم الخدمات العامة إلى الشعب العراقي. كما تضمنت الدورة ايضا العديد من المحاضرات والزيارات الميدانية والثقافية، واٌجريت بشكل يومي من التاسعة صباحا إلى السابعة مساء، مما يعني أن نسقها كان مكثفا. وقد تناولت المحاضرات شرحا عن الخدمات بين الحكومة والأعمال، والخدمات بين الحكومتين، ونموذج الأعمال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبعض أمثلة التعاون التنموي، والخطة الرئيسية للحكومة الإلكترونية في كوريا، فضلا عن قضايا الأمن في الحكومة الإلكترونية.

ومن بين الزيارات الميدانية التي أداها الوفد العراقي تلك التي قام بها للمعهد الكوري لتطوير المعلومات المحلية، وشركة "كا وون سيل" المتخصصة في إنتاج خلايا الهيدروجين، والمعهد الكوري لأبحاث المزرعة الذكية. وقد سافر ايضا الوفد العراقي إلى مدينة "جون جو" التراثية لمعايشة الثقافة الكورية عن كثب، وتذوق الأكلات المحلية هناك، وشارك في تجربة صنع الإكسسورات الكورية التقليدية.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة أصبحت فرصة لزراعة بذور التنمية المستقبلية لدولة العراق الصديقة، وبناء علاقات الصداقة بين الشعبين الكوري العراقي، وتأمل الحكومة الكورية في أن ترى المزيد من مجالات التعاون ومشاركة الخبرات مع دول العالم والدول العربية خاصة.