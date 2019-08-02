إختتام فعاليات مهرجان مياه الأمطار في ساحة مدينة سيول





أقيم مهرجان مياه الأمطار في ساحة "سيول" خلال الفترة ما بين يوم الخميس ويوم السبت الماضيين، والذي يعد من أشهر المهرجانات في سيول. حيث كان قد تم إطلاق مهرجان مياه الأمطار في عام 2016 في سيول للمرة الأولى من أجل نشر الصورة الإيجابية لمياه الامطار والتذكير بأهميتها من جديد، ويمكن أن ندرك خلال الاستمتاع بالمهرجان أن مياه الأمطار ليست قذرة بالشكل الذي يعتقده البعض، بل هي مياه مهمة قابلة لإعادة الاستخدام والاستهلاك.

تجدر الاشارة الي أنه يتم تخزين مياه الأمطار خلال المهرجان في خزان مياه وُضع تحت الأرض في مقر بلدية سيول، وهي مياه آمنة حصلت على اعتماد في فحص نوعية المياه. مهرجان مياه الأمطار يتكون من برامج مختلفة ورائعة بما فيها ملعب بمياه الأمطارمخصص للأطفال، وستة برامج لتجربة مياه الأمطار، ومدرسة ومهرجانا سينمائيا لمياه الأمطار، بالإضافة الى حفل موسيقي.

بخصوص ملعب الأطفال لمياه الأمطار فقد أقيم في منطقة غرب ساحة سيول، حيث تم إنشاء بعض المسابح، تحتوي على مياه الأمطار الباردة ليتمكن الأطفال من الاستمتاع بالألعاب المائية بالقدر الكافي . علي الرغم من أن مهرجان مياه الأمطار قد انتهى يوم السبت الماضي، لكن ملعب مياه الأمطار المخصص للأطفال سيبقى مفتوحا حتى العاشر من أغسطس القادم لإتاحة فرصة تخفيف الحرارة على الأطفال والاستمتاع بمياه الأمطار.





الجدير بالذكر ان البرامج التجريبية الست لمياه الأمطار تم تخطيطها وتشغيلها على أيادي المواطنين بأنفسهم، بما فيها أولمبياد دورة مياه الأمطار، ومقهى لمياه الأمطار، وورشات تلوين الوجه، وصناعة جهاز الترطيب. وقد تم التخطيط والتنفيذ لهذه البرامج من قبل المواطنين، مما يجعلها تكتسي طابعا خاصا جدا، كما أقيم مهرجان سينمائي لمياه الأمطار في ساحة سيول في الساعة الثامنة مساء من يوم الخميس الماضي.

حيث تم عرض فيلم موسيقي مشهور باسم "را را لند"، وتم تنظيم فعالية خاصة تمثلت في تساقط الثلج في مساء الصيف الحار فجأة، مما خلق مفاجئة ومتعة كبيرة لدى المواطنين الحاضرين. أما الحفل الموسيقي لمياه الأمطار فأقيم خلال يومي الجمعة والسبت، وظهر فيه عدة مطربين ومطربات للراب وكان أداؤهم رائعا مما ساعد الحضور على مقاومة موجة الحرارة الخانقة.