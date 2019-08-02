حملات كورية تحث على إلغاء خطة السفر إلى اليابان خلال فترة الإجازة الصيفية

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إشتدت النزاعات الدبلوماسية بين كوريا واليابان مؤخراً، مما ادى الى تصاعد المواقف المضادة في المجتمع الكوري تجاه اليابان. حيث تزايد عدد الاشخاص ممن ألغوا خطتهم للسفر إلى اليابان في فترة الإجازة الصيفية رغم أن إلغاء تذكرة الطائرة والفندق يؤدي إلى خسائر مالية متفاوتة.

في هذا الصدد، ظهر فيديو قصير خاص جدا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي على اليوتيوب والفيسبوك في يوم التاسع عشر من يوليو بعنوان "ستحصل على مكاسب كبيرة إذا ألغيت السفر إلى اليابان. حيث أن الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتين واثنتي عشرة ثانية، اٌعد بواسطة الاتحاد التعاوني الزراعي لمدينة "كوك سونغ" في جنوب مقاطعة "جولا" ويحث الكوريين على إلغاء خطط السفر الي اليابان. وتعهد الاتحاد التعاوني الزراعي لمدينة "كوك سونغ" في الفيديو بتقديم الأرز إلى المواطنين الكوريين الذين يلغون السفر إلى اليابان.





يذكر أنه بعد أن فرضت اليابان قيودا انتقامية على الصادرات الكورية، يشهد المجتمع الكوري مقاطعة للمنتجات اليابانية، وأطلق الاتحاد التعاوني الزراعي لمدينة "كوك سونغ" حملة خاصة لتشجيع الناس على حركات المقاطعة. وقال الاتحاد التعاوني الزراعي لمدينة "كوك سونغ" إنه يخطط لتقديم خمسمائة كيس من الأرز من فئة عشرة كيلوغرامات بشكل مجاني إلى كل شخص يلغي عقد السفر إلى اليابان. وسيتم تقديم الأرز بشرط أن تبلغ قيمة الخسارة المالية الناتجة عن إلغاء السفر إلى اليابان مليون وون فأكثر للفرد الواحد، ويمكن أن نحصل على الأرز من خلال توجيه مكتوب يتضمن إلغاء السفر إلى اليابان والمستندات المتعلقة إلى الصفحة الرسمية للاتحاد.

وقال الاتحاد إنه خصص ميزانية بقيمة ثلاثين مليون وون لهذا الغرض، والأرز الذي سيقدمه إلى الناس الذين ألغوا السفر إلى اليابان هو أرز عالي الجودة يباع في متجر "ها نا رو" التابع للاتحاد التعاوني الزراعي بثمن خمسين ألف وون لكل عشرة كيلوغرام. وقد تقرر تقديم الأرز الغالي إلى هؤلاء الناس بدلا من الأرز العادي لتشجيع الناس على المشاركة في حملته.