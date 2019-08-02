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أظهر استطلاع حديث للرأي بشأن "أي منطقة تفضل السكن بها إن لم تكن لديك هناك أي قيود في الذهاب إلى العمل أو المدرسة؟"، حيث اختار المشاركون في الاستطلاع مكانين اثنين من بين مائتين وتسع وعشرين من المدن والمناطق والأحياء بغض النظر عن منطقة سكنهم الحالية. ومثل ماهو متوقع فإن منطقة "كانغ نام" في سيول جاءت في المركز الأول في هذا الاستطلاع بنسبة 18.3 بالمائة، وتلتها مدينة "سو غوي بو" بنسبة 11.6 بالمائة ومدينة "جيجو" بنسبة 10 بالمائة، وكلتاهما موجودتان في جزيرة جيجو.

وقد ارتفعت نسبة تفضيل الناس لمنطقة "كانغ نام" كمنطقة مفضلة للسكن، ومن الملاحظ انه كلما كبُر سن الفئة التي تم استجوابها، وارتفع مستواها التعليمي، وازداد المتوسط الشهري الإجمالي لمدخول أسرها، ازدادت الميول الإيدولوجية والسياسية المحافظة لديها. وكلما قل صغر سن المشاركين في الاستطلاع، ازداد تفضيلهم لمنطقة "كانغ نام"، مما يدل على أن المراهقين والشباب يفضلون منطقة "كانغ نام" الغنية والأنيقة. ربما بسبب أمنياتهم في أن يتمكنوا من عيش حياة تتوفر فيها الرفاهية الاقتصادية .





ويرغب الآباء في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر الذين لديهم أبناء في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في السكن في منطقة "كانغ نام" المليئة بالمعاهد الخاصة التي تتمتع بشهرة كبيرة والتي يجري المرشحون لدخولها امتحانات صعبة للالتحاق بها. وعند القاء نظرة إلى المناطق التي انضمت للمراكز العشرة الأولى في هذا الاستطلاع، فإن مناطق " كانغ نام، سونغ با، سو تشو، و مابو" الموجودة في سيول جاءت ضمن المناطق السكنية المفضلة، إلى جانب المدينتين في جزيرة جيجو، انضم كذلك حي "هيه وون ديه" في مدينة بوسان، ومدينة "سيه جونغ"، ومدينة "سونغ نام"، ومدينة "سو وون" الى القائمة. وفيما يخص المنطقة التي جاءت في المركز الأخير من بين المدن، فهي مدينة "وول سان" المليئة بمصانع السيارات والسفن، حيث أن سبب ذلك هو تداعيات الركود الاقتصادي الذي تشهده مدينة "وول سان" نتيجة لتباطؤ نمو صناعة بناء السفن.





وعندما نطلع على الفرق في اختيار المناطق المفضلة للسكن بين الجنسين لا نجد فرقا واضحا بين الجنسين، إلا مدينة "جيجو" في جزيرة جيجو، التي شهدت تفوق نسبة المرأة على الرجل في تفضيل هذه المدينة عن غيرها من المدن حيث تجاوزت هذه النسبة 2.4 بالمائة. أما نتيجة الاستطلاع بحسب الفئات العمرية، فإن المراهقين والشباب من العشرينيات من العمر فضلوا منطقة "هييوون ديه" في مدينة بوسان في المرتبة التي تلي منطقة "كانغ نام"، بينما فضلت الشريحة من فئة الخمسينيات مدينة "سو غوي بو" في جزيرة جيجو في المقام الأول بدلا من منطقة "كانغ نام".

الجدير بالذكر أن عددا متزايدا من الناس توجهوا إلى جزيرة جيجو منذ سنوات لتجربة الإقامة فيها لمدة شهر واحد للاسترخاء والاستراحة هروبا من أجواء العاصمة الخانقة، حيث أن هذه التجربة كانت ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة بين الناس.