افتتاح ساحة باسم مدينة إنتشون الكورية في روسيا

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أقيم حفل افتتاح ساحة "إنتشون" في إحدى المدن الروسية، والتي كان قد تم تسميته بها تيمننا بمدينة إنتشون في كوريا الجنوبية. حيث إن ساحة "إنتشون" تم إنشاءها في مدينة "سانت بطرسبرغ" في روسيا، والتي تعتبر واحدة من المدن الصديقة لمدينة إنتشون الكورية. واُطلق على الساحة اسم "إنتشون سكبار" وتعني باللغة الروسية الحديقة الصغيرة التي تتوسط المدينة، وأقيم حفل افتتاح ساحة "إنتشون" يوم السبت الماضي مع تنظيم استعراض لفرقة موسيقية للقوات البحرية الروسية.

وقد حضر حفل الافتتاح من الجانب الكوري وفد من مدينة إنتشون، والقنصل العام الكوري لدى "سانت بطرسبرغ". وحضره من الجانب الروسي نائب عمدة "سانت بطرسبرغ"، ورئيس لجنة علاقات التعاون في "سانت بطرسبرغ"، ومائتان من كبار الشخصيات وعدد من جنود القوات البحرية وسكان المدينة.

تجدر الاشارة الي أن بداية العلاقات بين مدينتي "إنتشون" و"سانت بطرسبرغ"، تعود جذورها إلى الحرب الروسية اليابانية في عام 1904. حيث أن وقت اندلاع الحرب الروسية اليابانية، كانت هناك معركة بين الجانبين في بحر في مدينة "إنتشون" التي كانت تسمى حينها "جيه مول بو"، وكانت هناك سفينة "بارياك" الروسية التي حاربت ضد اليابان بكل قوة وشراسة ولكنها انهزمت في نهاية المطاف وفجرت نفسها وغرقت في أعماق البحار. وأصبحت سفينة "بارياك" تعتبر بمثابة رمز لبطولة الشعب الروسي، ومصدر فخر وقيم بالنسبة لروسيا، وتم الاحتفاظ بعلمها في المتحف الوطني لمدينة إنتشون.





تجدر الاشارة الي أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"كان قد طلب من عمدة "إنتشون" إرجاع علم السفينة إلى روسيا. وبدلا من ذلك، قام عمدة "إنتشون" بتأجير العلم إلى الجانب الروسي من رجوعه بالكامل. وفي عام 2013، قدم الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" دعوة إلى عمدة "إنتشون" إلى مكتب الرئاسة للتعبير عن شكره وامتنانه تجاه مدينة "إنتشون"، وسلمه وسام صداقة وهو من أعلى الأوسمة التي تقدمها روسيا للأجانب. وفي عام 2011، أسست مدينة "إنتشون" ساحة "سانت بطرسبرغ" في ميناء في إنتشون، وفي رد على هذه الخطوة أسست مدينة "سانت بطرسبرغ" ساحة "إنتشون" هناك في هذه المرة. وقالت مدينة "سانت بطرسبرغ" إنها تخطط لبناء حديقة "إنتشون" في ضواحي المدينة في سعي منها لتعريف الشعب الروسي بالثقافة والتقاليد الكورية.