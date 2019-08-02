تزايد اهتمام الموظفيين الكوريين للانتقال للعمل بشركات أخرى مع بدء فترة الإجازة

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تعتبر نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس في كوريا فترتان تتميزان بذروة الإجازات الصيفية في كل عام. حيث أن معظم الناس الآن يقضون الإجازة الصيفية في خارج المدن، ولكن بعض الموظفين لا يقضون إجازاتهم الصيفية للاسترخاء أو للترفيه، بل إنهم يستغلون الإجازة لتحضير انتقالهم للعمل بشركة أخرى.

وكانت قد أجرت إحدى الشركات المتخصصة في التوظيف استطلاعا على حوالي سبعمائة موظف بشأن خبراتهم أو خططهم لإعداد الانتقال للعمل إلى شركة أخرى خلال فترة الإجازة. حيث أجاب 40.2 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع بأنهم سبق لهم أن أعدوا مرحلة الانتقال للعمل بشركة أخرى خلال فترة الإجازة، وأجاب 22 بالمائة بأنهم يتوقعون الإعداد للانتقال إلى شركة أخرى في فترة الإجازة. و37.8 بالمائة من الموظفين فقط أجابوا بأنه ليس لديهم أي خطة للانتقال.

هذا يشير الي أن ستة موظفين من بين كل عشرة، سبق لهم أن أعدوا خطة للانتقال أو هم يخططون لإعداد الانتقال لشركة أخرى مستغلين فترة الإجازة. ومن بين أسباب إعدادهم للانتقال إلى عمل آخر خلال فترة الإجازة جاءت رغبتهم في الإعداد الجيد والمريح لهذه العملية في المركز الأول بنسبة 42 بالمائة، فيما جاءت رغبتهم في عدم الكشف عن نيتهم في تحويل مقر عملهم أمام زملائهم أو مدرائهم في المركز الثاني. وتلت هذه الأسباب صعوبة إعداد عملية الانتقال مع القيام بدوامهم في الشركة في نفس الوقت، ثم تلا ذلك رغبتهم الشديدة في الانتقال في أسرع وقت ممكن.

وفي ما يخص خطة الإعداد للانتقال إلى عمل آخر، فجاء البحث عن معلومات التوظيف في المقام الأول، تلاه كتابة سيرتهم الذاتية بالتركيز على خبراتهم الوظيفية، ثم يلي ذلك تقديم طلبات للدخول إلى شركة، والمشاركة في المقابلة الشخصية، قبل الخوض في الامتحانات كاللغة الإنجليزية أو الشهادات المطلوبة وغيرها.