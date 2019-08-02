اختتام أعمال المعرض الكوري للأجهزة الذكية

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اُختتمت في سيول قبل أيام أعمال المعرض الكوري للأجهزة الذكية لعام 2019، وهو الذي كان قد بدأت فعالياته منذ الحادي عشر من هذا الشهر واستمر على مدار ثلاثة أيام. حيث يتيح هذا المعرض السنوي فرصة للزور للتعرف على مختلف الأجهزة الذكية الإبداعية التي تمنح حياتنا اليومية نمطا أكثر ذكاء. يذكر أن لجنة تنظيم المعرض تختار سنويا عددا كبيرا من المنتجات المتميزة بالإبداع والتصميم والتسويق بشكل يُمَكن الزوار من التعرف على الخصائص التي ستركز عليها سوق أجهزة تقنية المعلومات في المستقبل. وكان قد شارك في معرض هذا العام حوالي مائة وعشرين شركة محلية وأجنبية لإنتاج وتسويق الأجهزة الذكية. كما امتاز المعرض بإظهار مختلف آفاق النمو الممكنة لسوق الأجهزة الذكية من خلال توفير فرص جديدة للاستثمار لفائدة أصحاب المشاريع التي تواجه صعوبات مالية رغم امتلاكها أفكارا جديدة.





وفي معرض هذا العام برزت المنتجات التي تهتم بتوفير قدر معقول من التوازن بين العمل والحياة اليومية وذلك تلبية لرغبة الكوريين من الفئة العمرية التي تتراوح بين العشرينيات والأربعينيات وللعلم فإن هؤلاء يمثلون أكثر الأجيال استخداما لأجهزة تقنية المعلومات. كما جلبت الأجهزة الذكية المكتبية التي تضع قي صدارة أولوياتها السهولة والسرعة والصحة اهتمام الزوار، بحيث استعرضت المكاتب الذكية القابلة للتعديل في ارتفاعها بشكل يساعد أولئك الذين يعملون طويلا جالسين على مقاعدهم.

وأيضا تم استعراض الكراسي التي توجه جالسيها إلى وضع الجلوس الصحيح والمناسب لحالاتهم. بالإضافة إلى ذلك، اُستعرضت كمية كبيرة من المنتجات المناسبة والعصرية بما فيها أجهزة التسجيل أو السفر لمن يمارسون مختلف الهوايات. كما برزت في معرض ألفين وتسعة عشر أجهزة لاسلكية تتميز بالتصميم العصري والفاعلية العالية من خلال التخلص من الأسلاك غير الضرورية بما فيها سماعات الأذن اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية المخصصة لشحن البطاريات وأجهزة الإنارة اللاسلكية.

تجدر الإشارة الي أنه قد تم أيضا استعراض شريط ذكي للقياس، وللعلم فإن شرائط القياس العادية تستخدم بشكل مكثف إلا أنه لا يخلو من سلبيات تقنية من أهمها طوله المحدود. كما أنه من الصعب قياس المسافة بالمفرد إذا استخدمناها لقياس طول أكبر من المعتاد. ومن أجل حل هذه المشاكل طرحت شركة مايك باي تيك جهاز قياس الطول " في أيتش-ثمانين VH-80’ " الذي يمثل أول جهاز في العالم لقياس الطول بالليزر من الاتجاهين. يسمح هذا الجهاز بقياس مسافة ثمانين مترا على الأكثر في غضون ثوان وبدقة ولا نحتاج إلى التنقل من أجل قياس المسافة مما يؤدي إلى اختزال وقت العمل.