استبيان لقياس نسبة الأثرياء بين الكوريين

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يَعتبر الكوريين أن الشخص الذي يمتلك مليارين وأربعمائة مليون وون أو ما يعادل حوالي مليوني دولار يعد من الأغنياء. حيث جاء ذلك في استبيان للرأي أجرته شركة هانكوك غلوب للإحصاءات على ألف وثلاثة شخص من البالغين الكوريين خلال الفترة من الخامس والعشرين وإلى السابع والعشرين من الشهر الماضي للتعرف على درجة وعي الكوريين بالأثرياء. كما اختار المستطلعون ايضا رئيس مجموعة هيونداي الراحل "جونغ جو يونغ" كأكثر الشخصيات ثراء واحتراما.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة أجرت هذا المسح للمرة الثالثة بعد أن كانت قد أجرته في عام ألف 1993 وفي عام 2014. وفي رد على سؤال حول حجم الأصول الواجب توفرها ليصنف أصحابها ضمن فئة الأغنياء، أجاب ثلاثون بالمائة منهم بأن الأصول المستوجبة لذلك هي مليار وون بينما أجاب خمسة عشر بالمائة منهم بملياري وون. فيما أجاب تسعة بالمائة منهم بثلاثة مليارات وون بينما أجابت نفس النسبة بخمسة مليارات وون. وتبين أن متوسط الأصول لأولئك الذين يعتبرهم الكوريون أغنياء بلغ مليارين وأربعمائة مليون وون أو مليوني دولار. وبالنسبة للمسح الذي أجري في عام 2014، كان هذا المتوسط قد بلغ مليارين وخمسمائة مليون وون ليماثل متوسط هذا العام. ولكن هذا المتوسط في عام 1993 كان قد بلغ مليارا وثلاثمائة مليون وون أو ما يعادل حوالي مليون دولار ليشكل اختلافا كبيرا عن متوسط عام ألفين وتسعة عشر. وحول سؤال آخر عن أكثر الأغنياء احتراما في كوريا، أجاب تسعة بالمائة منهم بأنه رئيس مجموعة هيونداي الراحل "جونغ جو يونغ" وللعلم فإن الرجل قد احتل المركز الأول في هذا المجال في المسح الذي جرى قبل خمسة أعوام.

كما اختار سبعة بالمائة منهم رئيس شركة يوهان للأدوية الراحل "يو إيل هان" ليحتل المركز الثاني بينما اختار خمسة بالمائة منهم نائب رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات " لي جيه يونغ " ليحتل المركز الثالث. كما اختار أربعة بالمائة منهم رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات "لي كون هي" بينما اختار ثلاثة بالمائة منهم رئيس مجموعة أل جي للشركات الراحل " كو بون مو" واختارت نفس النسبة رئيس شركة أوطوكي "هام يونغ جون". ومن بين الشخصيات التي اختارتها نسبة قليلة منهم الطباخ المشهور " بيك جونغ وون" ولاعبة الرقص على الجليد السابقة "كيم يو نآ".

تجدر الإشارة إلى أن ثمانية وخمسين بالمائة من المشاركين في الإحصائية أجابوا بعدم وجود أغنياء جديرين بالاحترام أو أنهم لا يعرفون أو أنه ليس لديهم أي فكرة عن الموضوع. كما قال ثلاثة وعشرون بالمائة منهم إن عدد الأغنياء الجديرين بالاحترام أكبر من غير الجديرين من بين الأغنياء المعروفين بينما قال تسعة وخمسون بالمائة منهم إن عدد الأغنياء الجديرين بالاحترام أقل من غير الجديرين مما يظهر أن أغلبية الإجابات التي كشف عنها المسح كانت سلبية حول تقييم الكوريين للأغنياء. وحول سؤال عمن يرونه الأسعد من بين الأغنياء أو الأشخاص العاديين اختار ثلاثون بالمائة منهم الأغنياء بينما اختار اثنا عشر بالمائة منهم العاديين. فيما قال خمسة وأربعون بالمائة منهم إن الطرفان متساويان في نسبة السعادة.

كما أجاب عشرة بالمائة من المشاركين في المسح بأنهم يعتبرون من الأغنياء اقتصاديا بالفعل. فيما أجاب واحد وستون بالمائة من أولئك الذين يعتبرون أنفسهم غير أغنياء بانعدام فرصة تحولهم إلى أغنياء في المستقبل، مما يظهر واقع اختفاء السلم الاجتماعي الذي كان يسمح للأشخاص بالصعود والتنقل بالتدرج عبر مختلف الطبقات الاجتماعية في المجتمع الكوري.