تزايد اعداد السياح الكوريين بعد تطبيق نظام العمل الجديد

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أظهر استبيان أن السبب الرئيسي في عدم تمكن الكوريين من السفر يرجع إلى فقدان الوقت بدلا من نقص النقود. حيث توضح هذه النتيجة طول عدد ساعات العمل لدى الكوريين بالمقارنة مع الدول الأخرى.

يذكر أنه من العام الماضي كان قد بداء تطبيق نظام العمل لمدة اثنتين وخمسين ساعة أسبوعيا في البلاد، حيث يتوقع أن يُغير النظام الجديد من ظاهرة العمل لأوقات طويلة تدريجيا في المستقبل. هذا وكانت قد أجرت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بالتعاون مع المعهد الكوري للثقافة والسياحة استبيان بشأن رحلات الكوريين لعام 2018. وكشف المسح عن أن خمسة وستين بالمائة منهم لا يستمتعون بالرحلات بسبب نقص الوقت. كما أجاب ثلاثة وأربعون بالمائة منهم بأن السبب في ذلك يعود إلى الصعوبات في تنسيق الوقت مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء بينما أجاب تسعة عشر بالمائة منهم بانعدام وجود رفقاء خلال الرحلات. فيما أجاب سبعة عشر بالمائة بنقص تكاليف الرحلات بينما أجاب خمسة عشر بالمائة منهم بوجود مشاكل صحية.

تجدر الإشارة إلى أن حوالي 2000 شخص كوري شاركوا في هذا المسح. وتبين أن نسبة أولئك الذين قاموا برحلات محلية داخل البلاد بلغت تسعة وثمانين بالمائة في العام الماضي بينما بلغت نسبة الكوريين الذين قاموا برحلات إلى الدول الأجنبية اثنتين وعشرين بالمائة مما يعني أن نسبة الذين قاموا برحلات محلية أكبر بأربعة أضعاف من نسبة المسافرين إلى دول أجنبية. كما بلغ متوسط مرات الرحلات المحلية للفرد الواحد طوال العام الماضي سبع مرات فيما أنفق فرد واحد من الكوريين مبلغ تسعمائة وتسعة وخمسين ألف وون أو ما يعادل حوالي ثمانمائة دولار بالمتوسط على الرحلات المحلية.

وبخصوص تفاصيل الإنفاق، تم إنفاق تسعة وثلاثين بالمائة من تكاليف الرحلات على زيارة المطاعم بينما تم إنفاق سبعة وعشرين بالمائة منها على تكاليف المرور. كما أنفق القائمون بتلك الرحلات أحد عشر بالمائة من تكاليف الرحلات على مصاريف الإقامة بينما أنفقوا تسعة بالمائة منها على التسوق. كما أنفقوا ستة بالمائة من تلك التكاليف على زيارة الآثار والتمتع بالعروض الثقافية والألعاب الرياضية وأنشطة التسلية.