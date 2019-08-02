توقعات بقيام اليابان بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء

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من المتوقع أن تقوم اليابان بإزالة اسم كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء كما هو مخطط له.

وعقد وزيرا الخارجية الكوري والياباني اجتماعا بينهما اليوم الخميس في بانكوك ، لكنهما لم يتمكنا من تضييق الفجوة في وجهتي نظرهما بشأن الخلاف التجاري القائم بين سيول وطوكيو، وانتهى الاجتماع دون إحراز أي تقدم.

بالإضافة إلى ذلك، لم يحقق الوفد البرلماني الكوري الذي زار اليابان مؤخرا نتائج مثمرة حيث ألغى أمين عام الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم من جانب أحادي اجتماعا مع المشرعين الكوريين.

وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع بعد ظهر أمس الأربعاء، لكن أمين عام الحزب الحاكم الياباني أعلم الوفد البرلماني الكوري بإلغاء الاجتماع قبل 15 دقيقة من موعد عقده متعللا بمشاركته في اجتماع أمني طارئ.

وقد استهدقت زيارة الوفد البرلماني الكوري لليابان تقديم طلب للجانب الياباني بتأخير اتخاذ القرار الخاص بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء.

وبهذا، أصبح من المؤكد أن يتخذ مجلس الوزراء الياباني قرارا نهائيا غدا الجمعة فيما يتعلق بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء من خلال المصادقة على مشروع القانون ذي الصلة.

وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الانتخابات التابعة للحزب الحاكم الياباني "أكيرا أماري" أحد المقربين من رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" إنه سيتم المصادقة على كل محتوى القانون مشيرا إلى أن الخطوة لا تعد اجراء استثنائيا بل هي مجرد إجراء يقضي بحذف التفضيلات التجارية التي تتمتع بها سيول لدى استيراد المواد الاستراتيجية من اليابان وفق تعبيره.

وقال المسؤول الياباني إن كوريا الجنوبية تعتبر الدولة الوحيدة من بين الدول الآسيوية التي تتمتع بنظام التفضيل التجاري الياباني.

في الأثناء كشفت وكالة "رويترز" للأنباء أن الولايات المتحدة قد دعت كوريا الجنوبية واليابان إلى بحث إمكانية توقيع اتفاقية يتم بموجبها وقف النزاعات التجارية بينهما.

وتعهد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بلعب دور الوسيط بين البلدين من خلال عقد اجتماع بين وزراء خارجية الدول الثلاث على هامش مشاركتهم في المنتدى الاقليمي لاتحاد دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في بانكوك.

غير أن سكرتير مجلس الوزراء الياباني "يوهيشيديه سوغا" نفى صحة الأنباء التي تحدثت عن وساطة أمريكية بين سيول وطوكيو، مؤكدا أن حكومة بلادة ستمضي قدما في اتخاذ الإجراءات كما هو مخطط له.