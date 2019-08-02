رفيق :أرغب في تحويل القناة إلى مركز تبادل ثقافي بين كوريا والدول العربية





ضيفنا خلال هذه الحلقة هو "لي جو وان" أو كما هو معروف "رفيق" صاحب قناة "رفيق تي في" الشهيرة على "اليوتيوب" والتي يتابعها أكثر من 200 ألف مشترك.

"رفيق" الذي تابع دراسة جامعية في اللغة العربية وعاش فترة من الزمن في الكويت، أشار إلى أن نقطة التحول الفارقة التي شهدها الارتفاع الهائل في عدد متابعيه، حصلت عندما قام بتنزيل فيديوهات حول "الجزائر" و"العراق" مما جذب 20 ألف متابع في يوم واحد.

وأعرب "رفيق" الذي يشترك في إدارة القناة مع صديقه المحترف في هذا المجال عن أمله في تحويل القناة إلى مركز للتبادل الثقافي بين كوريا والدول العربية، عبر تنظيم مختلف الفعاليات والمهرجانات في المنطقتين العربية والكورية .

تفاصيل أكثر تتابعونها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "لقاء الجمعة" .