مجموعة طلال أبو غزالة تطلق مكتبها في سيول

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ضمن استراتيجيتها لتوسيع نطاق أعمالها عالميا، تطلق مجموعة "طلال أبو غزالة" العالمية مكتبها الجديد في سيول لمواكبة النمو السريع واحتياجات قطاع الأعمال في منطقة شرق آسيا، بالإضافة الى تلبية الطلب المتزايد لعملائها في كوريا الجنوبية.

وبمناسبة افتتاح المكتب الجديد، التقى سعادة الدكتور "طلال أبوغزاله"، رئيس مجموعة "طلال أبو غزاله" العالمية، مع السفير الكوري لدى الأردن "لي جيه وان" حيث ناقش الطرفان سبل التعاون الثنائي بين كوريا الجنوبية والمنطقة العربية، بالإضافة إلى الخدمات المتنوعة التي سيقدمها المكتب في كوريا الجنوبية.

ويذكر أن المكتب الجديد سيعمل على تقديم الخدمات المهنية والتعليمية وعلى وجه الخصوص تعليم اللغات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور "أبو غزالة" إلى أن هناك حاجة تسويقية لشركات التكنولوجيا المتقدمة في جميع أنحاء العالم، قائلا إن مجموعة "طلال أبو غزالة" تماثل وتقارن حجمها بحجم شركتي "سام سونغ" الكورية و"أبل" الأمريكية.

وأضاف أن مجموعته قامت بتصميم وإنتاج ثلاثة من أفضل المنتجات ذات التقنية العالية والتي تحمل علامة "تاغ غلوبال" ليتم بيعها في حميع أرجاء العالم، مشيرا إلى أنها ستقوم بطرح هواتف "تاغ" الذكية في السوق قريبا.

وبين "أبو غزالة" أن لدى مجموعته مثالين رئيسيين تستخدمهما في مواكبة عالم المعرفة هما فنلندا في التعليم وكورياالجنوبية في التكنولوجيا.

ومن جانبه، قال السفير الكوري لدى عمان إن الأردن بلد عظيم بالرغم من أنها صغيرة جغرافيا مثل كوريا الجنوبية، مضيفا أن كوريا تعمل بجهد لكي تكون مركزا للإنتاج.

والجدير بالذكر أن مجموعة "طلال أبو غزال" العالمية تدرس مختلف مجالات التعاون الممكنة بين حاضنة الابتكار الموجودة في كلية "طلال أبو غزالة" الجامعية للابتكار ومختبر "سام سونغ" في عمان.

والجدير بالذكر أيضا أن الدكتور "طلال أبو غزالة" المولود عام 1938 في مدينة يافا الفلسطينية، هو المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "طلال أبو غزالة " العالمية.