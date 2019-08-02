إقامة المؤتمر الدولي لدراسات صناعة الحلال في كوريا

تقديم الصور : الاستاذ كيم جونغ دو





أقيم اليوم الجمعة في مركز "كوإكس" للمعارض بسيول المؤتمر الدولي لدراسات صناعة الحلال بتنظيم مشترك بين الاتحاد الكوري لدراسات صناعة الحلال وجامعة ماليزيا الإسلامية العالمية.

وجاء تنظيم هذا المؤتمر برعاية كل من وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية والمعهد الكوري للأبحاث الغذائية وتحت إشراف المعهد الكوري لصناعة الحلال.

و تناول المؤتمر مختلف القضايا ذات الصلة بالوضع الحالي لصناعة الحلال في كوريا، بما فيها حسن الضيافة الصديقة للمسلمين.

كما تناول المشاركون القضايا المتعلقة بمنتجات الحلال، بما في ذلك الغذاء ومستحضرات التجميل والأدوية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المتعلقة بصناعة الحلال.

وافتتح الدكتور "كيم جونغ دو" رئيس الاتحاد الكوري لدراسات صناعة الحلال وهو الأستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة "ميونغ جي" الكورية ، المؤتمر بكلمة تحدث فيها عن الحرب التجارية العالمية وعن صناعة الحلال.





وخلال الجلسة الأولى للمؤتمر والخاصة بحسن ضيافة المسلمين، قدم الدكتور "أفريده عباس" الأستاذ في جامعة ماليزيا الإسلامية العالمية شرحا عن "مبادئ الشريعة في مجال السياحة وخدمات الضيافة بنظرة ماليزية".

ومن جانبه تحدث الدكتور"مجده زواوي" الأستاذ في جامعة ماليزيا عن "إدارة المتطلبات لسياحة المسلمين"، فيما تحدث الدكتور "نورياه راملي" الأستاذ في جامعة ماليزيا أيضا عن "سياحة الحلال الطبية : "الفرص الناشئة".





أما الجلسة الثانية من المؤتمر، فقد تكلم فيها الخبراء الكوريون والماليزيون عن إنشاء نظام لتوفير وضمان الأغذية الحلال في كوريا من خلال نظام إجراءات يقوم على تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، على غرار نقطة مكونات مستحضرات التجميل، إلى جانب إدارة التطعيم بين المستهلكين المسلمين في ماليزيا.

وتناولت الجلسة الثالثة والأخيرة من أعمال المؤتمر انطلاق خدمة اللوجيستية الحلال في كوريا، وبسط نظرة عامة على جملة من القضايا التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لصناعة الطيران.





والجدير بالذكر أنه تم تأسيس الاتحاد الكوري لدراسات صناعة الحلال يوم السادس من شهر مارس عام 2017 ضمن الجهود الرامية إلى إحياء صناعات الحلال في كوريا الجنوبية، بمشاركة أكثر من 20 خبيرا من القطاعات الأكاديمية والحكومية والصناعية.



