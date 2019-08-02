إقامة الدورة التاسعة لمهرجان الكيبوب في مصر

ⓒ https://www.youm7.com

أقيمت يوم الرابع والعشرين من شهر يوليو الماضي في مسرح "سيد درويش" التابع لأكاميدية الفنون بالقاهرة الدورة التاسعة لمهرجان الأغاني الكورية "الكيبوب" بتنظيم مشترك بين السفارة الكورية لدى مصر والمركز الثقافي الكوري بالقاهرة.

وشاركت في المهرجان 12 فرقة تتألف من محبي الثقافة الكورية والكيبوب، وقدمت عروضها الفنية التي تحاكي فرق الكيبوب الكورية، حيث قام الشباب المصريون بأداء الأغاني والرقص باللغة الكورية.

وجاء تنظيم هذا المهرجان محاكاة لفعاليات مهرجان الكيبوب العالمي الذي سيقام في مدينة "تشانغ وان" بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ في كوريا الجنوبية في شهر أكتوبر القادم ، حيث تم اختيار الفرق التي ستمثل مصر فيه.

وفازت الشابة "أمنية إبراهيم فاضل" بالمركز الأول في اختصاص الغناء بأداء أغنية "هيفن" أي "الجنة" للمطربة "إيلي"، أما في اختصاص الرقص ففازت فرقة "إيه إم إم.برو" بالمركز الأول بأداء الرقص الذي يحاكي رقص أغنية "تاج" لفرقة "تومارو باي توغيذر" الكورية .

وسيتنافس الفائزان المصريان مع الفائزين الآخرين من أكثر من 100 دولة في العالم في مرحلة أخيرة من التصفيات، وفي حال تحقيقهما نتائج جيدة في تلك التصفيات، فسيمثلان مصر في مهرجان "تشانغ وان" العالمي للكيبوب في شهر أكتوبر القادم.

وشهد مسرح "سيد درويش" في القاهرة حضور أكثر من 1000 من محبي الثقافة الكورية وأغاني الكيبوب، حيث تفاعلوا مع المتسابقين وغنوا معهم على مدارفعاليات المهرجان.

وفي كلمته الافتتاحية، قال السفير الكوري بالقاهرة "يون يوه تشول" إن موسيقى الكيبوب تحظى باهتمام عالمي متزايد في الآونة الأخيرة بسبب نجاح العديد من الفرق الكورية مثل فرقة "بي تي إس" في تقديم ألوان مبتكرة من الموسيقى الحديثة.

وأعرب السفير الكوري عن سعادته بوجود الكثير من محبي الثقافة الكورية وموسيقى الكيبوب في مصر، من الذين يدعمون بصفة أساسية الفعاليات والأنشطة التي ينظمها المركز الثقافي الكوري في القاهرة.

وقال إنه يشعر بالفخر لمشاركته في هذه المسابقة الفنية التي ينظمها المركز الثقافي الكوري بشكل سنوي من أجل إتاحة الفرصة للشباب المصريين لإظهار مهاراتهم وشغفهم بموسيقى الكيبوب.

كما أعرب عن أمله أيضا في أن تتم استضافة حفل غنائي لإحدى فرق الكيبوب الكورية المشهورة قريباً في مصر.

ومن جانبه، ألقى الدكتور "مصطفى جاد" عميد معهد الفنون الشعبية كلمة ترحيبية نيابة عن الدكتور "أشرف زكي" رئيس أكاديمية الفنون ، أكد فيها على عمق العلاقات الثقافية بين مصر وكوريا الجنوبية.

وقال إن أكاديمية الفنون شُرفت باستضافة دورة تدريبية مؤخراً لنحو 80 متدريباً على موسيقى الكيبوب وهو ما يُبشر بتعاون مستقبلي مثمر في مجالات الإبداع الفني خاصة، والإنتاج الثقافي عامة.

وفي ختام المهرجان، قام السفير الكوري "يون يوه تشول" بتكريم جميع المشاركين ومنحهم أسطوانات لأشهر فرق الكيبوب الكورية.





المركز الثقافي الكوري في القاهرة