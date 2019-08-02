سفير سلطنة عمان لدى سيول يستقبل طلاب كلية الشرق الأوسط

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استقبل سعادة سفير سلطنة عمان لدى كوريا "محمد بن سالم الحارثي" يوم السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي في مقر السفارة بسيول وفدا من كلية الشرق الأوسط المشارك في النادي الصيفيِ لجامعة "هانيانج" الكورية.

وقدم سعادته لهم لمحة موجزة وعامة حول كوريا والنهضة الاقتصادية وعوامل النجاح التي حققتها حيث قال إن كوريا تعد نموذجا ومثالا يحتذى به في التطور والتقدم والازدهار الاقتصادي والصناعي.

وأكد على أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات الكورية ونقل المعارف المفيدة منها، والزيارات المتبادلة خاصة بين الطلاب ورواد الأعمال والمؤسسات الشبابية وجمعيات المرأة ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة .

كما تطرق سعادته للعلاقات العمانية الكورية وآفاق التعاون وأهمية توسيع التعاون في برامج التبادل الطلابية والاستفادة من الخبرات الكورية التعليمية والبحثية.

وقال سعادته إن سفارة سلطنة عمان لدى سيول تترقب سنويا الوفد الطلابي لكلية الشرق الأوسط وتحرص على استضافتهم في السفارة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح الدائم وأن ينهلوا من المعارف والخبرات الكورية.

وأعرب عن سعادته بنجاح تجربة برنامج التبادل الطلابي لكلية الشرق الأوسط والذي مازال مستمرا منذ حوالي 6 سنوات، آملا من الكلية توسيع آفاق التعاون ليشمل التبادل الأكاديمي والبحثي.

كما أعرب عن أمله في أن تستفيد الكليات والجامعات الأخرى في السلطنة من هذه التجربة الثرية والقيمة مع الجامعات الكورية ، قائلا إن السفارة على استعداد لتنسيق وتقديم التعاون المطلوب لإنجاحه.