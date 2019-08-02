تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة والاقتصاد الكوري

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قرر البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي تخفيض سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى منذ عام 2008 بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح بين 2% و2.25%.

وفي هذا السياق، وصف محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" تخفيض سعر الفائدة في الولايات المتحدة بأنه خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، ملمحا بذلك إلى احتمال قيام البنك المركزي بالمزيد من الخطوات المماثلة.

وفي بيان صدر في نهاية اجتماع استمر يومين لللجنة السياسية النقدية، قال الفيدرالي الأمريكي إنه قرر تخفيض سعر الفائدة في ضوء التطورات العالمية وتأثيراتها على الآفاق الاقتصادية وضعف الضغوط التضخمية.

كما قرر الفيدرالي الأمريكي أن يوقف قبل شهرين مما كان مقررا، خفض ميزانيته العمومية والتخلى عن سندات الخزانة التي يملكها .

ويهدف خفض الاستثمارات في سندات الدولة إلى تحقيق جذب طفيف لنسبة الفائدة إلى الأعلى، الأمر الذي من شأنه أن يثير غضب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي يتذمر من ارتفاع كلفة القروض.

ومن المرجح أن يشعر الرئيس "ترامب" بخيبة أمل لأن الفيدرالي الأمريكي لم يجر الخفض الكبير في سعر الفائدة الذي كان يريده والمقدر بنسبة 0.5%.

وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" إن خفض سعر الفائدة يعني "تعديل منتصف الدورة" ، مشيرا بذلك إلى عدم حدوث تغيير في السياسات النقدية طويلة المدى للفيدرالي الأمريكي.

وقلل "باول" من احتمالية أن يتبنى الفيدرالي الأمريكي مزيدا من قرارات الخفض في أسعار الفائدة خلال العام الحالي ، لكنه نوه إلى أن الفيدرالي يتبع سياسة أكثر مرونة ، حيث تماشت توقعات البنك وقراراته مع الأوضاع الاقتصادية وتغيراتها منذ بداية العام الحالي.

ومن جانبه، خفض البنك المركزي الكوري يوم السابع عشر من يوليو الماضي سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.25% ليكون عند مستوى 2%.

وقال محافظ البنك المركزي الكوري إن أي تعديل في سعر الفائدة الأساسي سيعتمد على التغيرات في الظروف الاقتصادية ، ملمحا بذلك إلى احتمال المزيد من التخفيض في سعر الفائدة.

وبعد أن قرار الفيدرالي الأمريكي تخقيض سعر الفائدة ، قال محافظ البنك المركزي الكوري إن نسبة التخفيض المسجلة أقل مما كانت متوقعة في الأسواق المالية ، لكنه أضاف أن عزم الفيدرالي الأمريكي على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على ظاهرة التوسع الاقتصادي للولايات المتحدة يعد أمرا ملفتا للانتباه.

وردا على سؤال حول ما إذا كان البنك المركزي سيدرس إمكانية تخفيض سعر الفائدة مرة أخرى ، قال محافظ البنك المركزي الكوري إن البنك سيدرس ذلك في حال مواجهة كوريا لظروف اقتصادية صعبة.