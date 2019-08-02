قرار اليابان بإزالة كوريا من قائمة الدول البيضاء ورد كوريا بتدبير مماثل

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قررت اليابان يوم الجمعة الماضي تشديد القيود التجارية على كوريا الجنوبية، عبر إزالتها من قائمة الدول البيضاء ، وهي قائمة للدول التي تتمتع بمعاملة تفضيلية في تجارتها مع اليابان.

واعتبرت كوريا الجنوبية ذلك القرار إجراء اقتصاديا انتقاميا ، وردت بتدبير مماثل.

وبهذا توسعت دائرة الخلاف التجاري بين سيول وطوكيو ليتحول إلى معركة تجارية شاملة.

وقال وزير المالية والتخطيط الكوري "هونغ نام كي" في مؤتمر وزاري مشترك عقد يوم الجمعة الماضي في أعقاب اتخاذ مجلس الوزراء الياباني قرارا بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء ، إن حكومة سيول ستبدأ في اتخاذ خطوات لشطب اليابان من القائمة التجارية البيضاء الخاصة بكوريا، وستشدد ضوابط التصدير لليابان.

كما قال الوزير "هونغ" إن الحكومة الكورية ستقوم بتقديم شكاوي رسمية ضد القيود التجارية اليابانية أمام منظمة التجارية العالمية ، مشيرا إلى أنها تشكل انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وتبنى البرلمان الكوري بالإجماع قرارا يحث اليابان على التراجع عن قيودها التجارية الانتقامية ، فيما قال مكتب الرئاسة الكورية إنه سيدرس إمكانية إلغاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية الموقعة بين سيول وطويكو.

وتخطط حكومة سيول لتطبيق نظام الحصص التعريفية على استيراد المنتجات والمواد الخام التي فرضت اليابان قيودا على تصديرها لكوريا الجنوبية ، حيث يتم بموجب هذا النظام تخفيض الرسوم التعريفية بنسبة 40% على الأكثر.

إلى جانب هذا، تخطط الحكومة لتقديم دعمها الكافي لتعزيز القوة التنافسية لصناعات المواد والمكونات الكورية وتطوير التقنيات الجديدة.

وفي تصريح أدلى به الرئيس الكوري "مون جيه إين" في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء عقد يوم الجمعة الماضي، أكد أن كوريا الجنوبية لن تهزم مرة أخرى أمام اليابان ، وحذر طوكيو من أنها ستواجه خسائر كبيرة إذا استهدفت ضرب الاقتصاد الكوري بصورة متعمدة .

وكان مجلس الوزراء الياباني قد وافق على مشروع القانون المعدل الخاص بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء، خلال اجتماع له عقد صباح يوم الجمعة الماضي برئاسة رئيس الوزراء "شينزو آبيه".

وقال وزير الاقتصاد والصناعة الياباني"هيروشيغي سيكو" إن القانون المعدل سيدخل حيز التنفيذ يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وبموجب الخطوة اليابانية ، ستخضع 159 مادة من إجمالي 1194 مادة استراتيجية حساسة يابانية الصنع للتأكد قبل تصديرها إلى كوريا الجنوبية من عدم إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية.

ومن المحتمل أن تقوم اليابان باتخاذ تدابير عقابية إضافية ضد كوريا الجنوبية بعد تشديد قيودها على صادرات المواد الاستراتيجية الحساسة الثلاث إلى سيول، وإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء ، وذلك من خلال رفع دعوى قضائية إلى منظمة التجارة العالمية ضد قيام الحكومة الكورية بتقديم دعم مالي لعمليات إصلاح صناعة بناء السفن، أو رفع الحواجز غير الجمركية على استيراد المنتجات الزراعية والسمكية الكورية.

والشيء المثير للقلق هو أن العلاقات بين سيول وطوكيو مرشحة لمواجهة حادة محتملة خلال الفترة القادمة .



