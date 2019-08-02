ⓒ YONHAP News

كتب عضو فرقة "بي تي إس" الغنائية النجم "جي مين" تاريخا جديدا في تاريخ "الكي بوب" في الآونة الأخيرة. حيث أصبح أول مطرب كوري تجاوز عدد مرات البث الحي الستريمينغ، لثلاث من أغنياته المنفردة الخمسين مليون مرة على التوالي في أكبر موقع للأغنيات في العالم "سبوتيفي ". حيث سجلت كل واحدة من أغنياته الثلاث المنفردة "Lie"، و"Serendipity"، وطبعة كاملة الطول لـ “Serendipity" أكثر من خمسين مليون مرة من البث الحي "ستريمينغ". وجاء هذا الإنجاز الكبير بعد مرور سبعة أشهر تقريبا منذ أن تجاوز عدد المرات التي تم فيها البث الحي لأغنيتيه خمسين مليون مرة.





الجدير بالذكر أنه لم يتمكن أي من المطربين الكوريين من تحقيق هذا الإنجاز العظيم خلال خمس سنوات منذ أغنيتي المطرب "ساي" بعنوان "كانغ نام ستايل"، و"gentleman". وتناول عدد من وسائل الإعلام الرئيسية العالمية، السجل الجديد الذي حققه "جي مين" لأول مرة وبشكل منفرد هذه المرة. حيث أن إحدى وسائل الإعلام الألمانية ذكرت مثلا أن "جي مين" هو الفنان الكوري الذي حقق أعظم نجاح بشكل رسمي، وقدمت له التهنئة بهذا الإنجاز الكبير.

وقالت وسائل الإعلام الأخرى إن إجمالي عدد مرات البث الحي لأغنيات "جي مين" المنفردة الثلاث تجاوز مائة واثنين وتسعين مليون مرة، وتم البث الحي لأغنيته "Lie" لتحتل المركز الخامس من بين الأغنيات الكورية المنفردة في موقع "سبوتيفي" حتى الآن. ويذكر أن هذا الإنجاز تحقق رغم أن الأنشطة المنفردة لكل واحد من أعضاء "بي تي أس" غير معهودة، كما أن خدمة موقع "سبوتيفي" غير متاحة في كوريا، إلا أن ذلك لم يمنع المطرب الكوري من تحقيق هذا النجاح الباهر. الأمر الذي يدل على الشعبية المتنامية التي تتمتع بها "بي تي أس" في العالم و"جي مين" على وجه الخصوص.