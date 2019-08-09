



ضيفتنا لهذا الأسبوع في برنامج "لقاء الجمعة" هي الباحثة الجامعية الكورية في العلوم الاجتماعية والانسانية "لي كيونغ سو" التي بدأت دراستها الجامعية عام 2000 بدراسة اللغة العربية في جامعة "هانكوك" للدراسات الأجنبية، قبل أن تسافر إلى سوريا في دورة تدريبية في اللغة العربية عام 2003 عادت بعدها إلى جامعتها في كوريا لتتابع دراسة الماجستير في العلوم الاجتماعية.

ضيفتنا اهتمت في مرحلة أولى بدراسة وضع المرأة في العالم العربي الإسلامي قبل أن تتوقف عن البحث في هذا الموضوع أمام كثرة تناوله من قبل العديد من الباحثين داخل كوريا وخارجها، ليتوجه اهتمامها في مرحلة ثانية لمتابعة دراستها العليا في الدكتوراة في العالم العربي وتختار "لبنان" كوجهة لاستكمال أبحاثها الجامعية نظرا للجمال الخلاب الذي يتمتع به هذا البلد ولطيبة شعبه ووجود عدد كبير من أصدقائها هناك.

المزيد عن هذا اللقاء تتابعونه معنا في حلقة هذا الأسبوع من "لقاء الجمعة" .