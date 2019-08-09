نجاح كوادر سعودية في إتمام دورة تدريبية في البلاد

ⓒ Getty Images Bank

أنهت مجموعة من الكوادر السعودية المسؤولة عن تعزيز سلامة الطاقة الذرية دورة تدريبية خاصة بهم في البلاد بكل نجاح.

أقام المعهد الكوري لسلامة تقنية الطاقة الذرية في نهاية الشهر الماضي مراسم خاصة لإتمام الدورة التدريبية في القاعة الكبرى في جامعة سلامة الطاقة الذرية الدولية بمدينة ديه كو بمقاطعة جنوب تشونغ تشونغ.

ونجحت مجموعة من 15 متدربا سعوديا في إتمام هذه الدورة التي تواصلت على مدار 19 شهرا منذ شهر يناير من العام الماضي.

وشارك فيها حوالي 50 محاضرا محليا بمن فيهم خبراء في مجال تقنية الرقابة بالمعهد الكوري.

ويذكر أن المقررات الدراسية للدورة قد ركزت على تعزيز القدرة على التعامل مع مختلف الظروف والطوارىء إلى جانب تعزيز القدرة التكنولوجية المطلوبة في مواقع الرقابة الفعلية مما زاد من نسبة الرضا لدى المتدربين.

وسبق للمعهد أن طور برنامج الدورة التدريبية المناسبة التي تتضمن مختلف النظريات والتجارب الخاصة بالرقابة على السلامة اعتمادا على مذكرة التعاون مع الجانب السعودي.

قال تشيه يونغ جون رئيس المعهد الكوري إن 3 من المتدربين السعوديين يعملون حاليا بالفعل في ميدان الطاقة الذرية السعودي مضيفا أنه يخطط لتوسيع مختلف الدورات التدريبية الدولية الرامية إلى تعزيز سلامة الطاقة الذرية للاستفادة من مختلف أنواع البني التحتية البشرية والمادية.