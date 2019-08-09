افتتاح السفارة الكورية لدى مصر قناة على اليوتوب

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افتتحت السفارة الكورية لدى مصر قناة على اليوتيوب، تحمل اسم "السلام عليكم، القاهرة " من أجل التعريف بمصر.

ويشارك في برامج القناة حوالي 10 مصريين يتكلمون اللغة الكورية من أجل تقديم مختلف الأوجه والملامح الثقافية والتاريخية والحياتية في مصر اعتمادا على أسلوب الحوار.

وتم خلال يومي ال29، وال31 من الشهر الماضي بث الحلقتين الأولى والثانية بعنوانيْ "الدولة الشابة، مصر" و"طرق التحايا بالأسلوب المصري" على التوالي.

وتخطط السفارة الكورية لإنتاج 22 حلقة إجماليا بهدف بثها خلال فترة تمتد حتى شهر أكتوبر المقبل.

حتى الآن كانت بعض السفارات الكورية في الخارج تنتج فيديوهات بين الحين والآخر من أجل تعريف الكوريين بالدول التي تعمل فيها إلا أن أيا من السفارات الكورية لم تخصص كل هذا الوقت الطويل نسبيا للتعريف بالدولة التي تقيم فيها .

والجدير بالذكر أن السفارة تنوي تناول عدد من الموضوعات بما فيها نظام تعدد الزوجات في الإسلام، والعلاقات الغرامية بين الشباب والاهتمام بالثقافة الكورية.

وقال السفير الكوري لدى القاهرة "يون يو تشول" إنه يهدف بالقناة إلى مساعدة الكوريين على زيادة فهمهم ومعرفتهم بمصر ونقل أفكار ومشاغل الشباب المصري إليهم بشكل حي ومباشر.

والمعلوم أن معظم السفارات الكورية التي تعمل في الدول الأجنبية كانت تركز جهودها على التعريف بكوريا وبالثقافة الكورية إلا أن المبادرة الجديدة للسفارة ستتيح الفرصة لتعزيز المزيد من الأنشطة الدبلوماسية المتمثلة في التعريف بثقافة الدول التي تعمل فيها تلك السفارات، وتعزيز مستوى التبادلات معها.