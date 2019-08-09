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من المقرر أن يلعب لاعب كرة القدم الكوري "كو جا تشول" في دولة قطر.

ويذكر أن "كو" كان يلعب في الدوري الألماني لمدة السنوات الثمان الماضية بعد أن كان قد انتقل إلى فريق فولفسبورغ أوغسبورغ في عام 2011 حيث كان يمارس نشاطه الرياضي في فريقي "ماينز" و"أوغسبورغ".

وفي ال3 من هذا الشهر انتقل "كو" إلى نادي الغرافة القطري بعد تفكير طويل تجاوز شهرين عقب نهاية عقده مع فريق "أوغسبورغ".

كان "كو" يرى أنه قد جرب الساحة الرياضية الأوروبية على نحو كاف من خلال المشاركة في أكثر من 200 مباراة في الدوري الألماني الذي يعد من أبرز الدوريات الأوروبية الأربع بحيث كان يرغب في مواصلة حياته الرياضية في عالم كرة القدم في بيئة وساحة رياضية جديدة.

كما كان يطمح إلى توفير إقامة مريحة لأسرته إلى جانب التوقيع على عقد يرضيه. والمعلوم أن بعض الفرق الأوروبية والعربية وفي أمريكا واليابان إلى جانب الفرق الكورية أبدت اهتمامها بالتعاقد معه لكنه اختار أخيرا دولة قطر ونادي الغرافة.

نعرف أن قطر تشهد تطورا كبيرا وسريعا في عالم كرة القدم خاصة قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 بحيث ينشط بالدوري القطري عدد من اللاعبين الأوروبيين البارزين.

ويقال أيضا إن السبب الواقعي الذي أسهم في اختياره لهذا النادي القطري هو العرض الذي قدمة له نادي الغرافة والذي يتضمن أضعاف راتبه في فريق أوغسبورغ.