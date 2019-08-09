تجاوز عدد المرات التي تمت فيها مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "تشول أو" لفرقة "بي تي إس" 500 مليون.

وذكرت شركة "بيغ هيت" الترفيهية اليوم الجمعة أن عدد المرات التي تمت فيها مشاهدة هذا الفيديو فاقت 500 مليون مرة في الساعة السادسة و17 دقيقة من صباح اليوم الجمعة.

وبهذا، أصبحت لدى فرقة "بي تي إس" 6 فيديوهات تتجاوز عدد مرات مشاهدتها 500 مليون .

واستطاعت "بي تي إس" بفضل هذا الإنجاز من الانضمام إلى قائمة "بيلبورد 200" الأمريكية للأسبوع السادس عشر على التوالي .