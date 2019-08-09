المطرب كانغ دانييل والمطربة جيهيو عضوة فرقة توايس يتواعدان

لي كيونغ سو: إخترت متابعة مرحلة الدكتوراة في لبنان لجماله الخلاب وطيبة شعبه
2019-08-09
#أخبار الساحة الفنية l 2019-08-12
أكد المطرب "كانغ دانييل" والمطربة "جيهيو" عضوة فرقة "توايس" صحة أخبار علاقتهما.
وقد تم في أوائل الأسبوع الماضي الكشف عن صورة تواعد فيها "كانغ دانييل" و"جيهيو" ، وأكدت الشركتان المشرفتان على أعمالهما في غضون ساعات من الكشف عن الصورة ، صحة الشائعات التي تدور حول علاقتهما.
وقال "كانغ" و"جيهيو" إنهما التقيا للمرة الأولى من خلال مقربيهما.
وكان المطرب "كانغ" قد أصدر ألبومه المنفرد الأول مؤخرا ، حيث تم بيع 480 ألف نسخة منه خلال أسبوع من الكشف عنه.
2019-08-09
2019-08-09
2019-08-09