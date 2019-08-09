المطرب كانغ دانييل والمطربة جيهيو عضوة فرقة توايس يتواعدان

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أكد المطرب "كانغ دانييل" والمطربة "جيهيو" عضوة فرقة "توايس" صحة أخبار علاقتهما.

وقد تم في أوائل الأسبوع الماضي الكشف عن صورة تواعد فيها "كانغ دانييل" و"جيهيو" ، وأكدت الشركتان المشرفتان على أعمالهما في غضون ساعات من الكشف عن الصورة ، صحة الشائعات التي تدور حول علاقتهما.

وقال "كانغ" و"جيهيو" إنهما التقيا للمرة الأولى من خلال مقربيهما.

وكان المطرب "كانغ" قد أصدر ألبومه المنفرد الأول مؤخرا ، حيث تم بيع 480 ألف نسخة منه خلال أسبوع من الكشف عنه.