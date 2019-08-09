مهرجان الكيبوب في بوسان يجرى مسابقة لنجوم مستقبليين





من المتوقع أن يتم إجراء مسابقة لنجوم مستقبليين ضمن مهرجان الكييوب الذي سيقام في مدينة بوسان الكورية خلال الفترة من يوم التاسع عشر وحتى الخامس والعشرين من أكتوبرالقادم .

وتأتي هذه المسابقة من تنظيم مشترك بين اللجنة التنظيمية لمهرجان بوسان للكيبوب وشركة "كيوب" الترفيهية، ضمن الجهود الرامية لمنح الفرصة أمام ظهور جيل جديد من الفنانين .

ويمكن لكل من يريد المشاركة في هذه المسابقة تقديم طلبه حتى يوم الرابع والعشرين من سبتمبر القادم عبر الصفحة الخاصة على الإنترنت على العنوان التالي:

www.bof.or.kr