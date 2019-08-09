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مهرجان الكيبوب في بوسان يجرى مسابقة لنجوم مستقبليين

#أخبار الساحة الفنية l 2019-08-12

من أغانى القمة


من المتوقع أن يتم إجراء مسابقة لنجوم مستقبليين ضمن مهرجان الكييوب الذي سيقام في مدينة بوسان الكورية خلال الفترة من يوم التاسع عشر وحتى الخامس والعشرين من أكتوبرالقادم .

وتأتي هذه المسابقة من تنظيم مشترك بين اللجنة التنظيمية لمهرجان بوسان للكيبوب وشركة "كيوب" الترفيهية،  ضمن الجهود الرامية  لمنح الفرصة  أمام  ظهور  جيل  جديد من الفنانين .

ويمكن لكل من يريد المشاركة  في  هذه المسابقة  تقديم  طلبه  حتى  يوم الرابع والعشرين من سبتمبر القادم عبر الصفحة الخاصة على الإنترنت على العنوان التالي:

www.bof.or.kr

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