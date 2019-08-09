ترسيم فرقة شبابية جديدة تضم أعضاء من شايني وإكسو وإن سي تي 127

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أكدت شركة "إس إم" الترفيهية عن خطتها لترسيم فرقة شبابية جديدة تضم أعضاء من "شايني" و"إكسو" و"إن سي تي 127" في شهر أكتوبر القادم لتمارس أنشطتها في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في آن واحد.

وفي مؤتمر صحفي في لوس أنجلس كشفت شركة "إس إم" عن تفاصيل مشروع ترسيم فرقة شبابية جديدة تحمل الفرقة اسم "سوبر إم" .

وستتكون الفرقة من "تيه مين" عضو فرقة "شايني" ، و"بيك هيون" و"كاي" عضوي فرقة "إكسو"، و"تيه يونغ" و"مارك" عضوي فرقة "إن سي تي 127"، بالإضافة إلى "تين" و"لوكاس" عضوي فرقة "وايف" التي تروج في الصين.