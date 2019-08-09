بي تي إس تفوز بـ4 جوائز من اختيار المراهقين في الولايات المتحدة

فازت فرقة "بي تي إس" الشبابية الكورية بأربع جوائز من بين الجوائز الثقافية الشعبية المرموقة في الولايات المتحدة.

ووفقًا لوكالة "بيت هيت إنترتينمنت" المشرفة على الفرقة، فازت بي تي إس" بأكبر عدد من الجوائز من بين جميع المرشحين في حفل "توزيع جوائز اختيارات المراهقين للعام 2019"، الذي عقد في مدينة "لوس أنجليس" يوم الأحد، حيث فازت بجائزة "اختيار الفنان الدولي" للعام الثالث على التوالي، وجائزة "اختيار المعجبين" للسنة الثانية على التوالي بفضل قاعدة المعجبين بالفرقة، "آرمي".

وحصل مشروع فرقة "بي تي إس" المشترك مع المطربة "هالسي" بأغنية "بوي ويز لوف" على جائزة "اختيار التعاون المشترك"، وأخيرا فازت جولتهم العالمية الأخيرة على جائزة "اختيار الرحلة الصيفية".

كما فازت بعض الفرق البناتية الكورية على جوائز أيضا في الحفل، من بينها فرقة "بلاك بينك" التي فازت بجائزة عن أغنيتها "دودو"، وفرقة "ريد فيلفيت" التي فازت بجائزة عن أغنيتها "كلوز تو مي".