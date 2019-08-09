© VOVO CORPORATION

أما الآن فقد حان موعد التعرف على شركة كورية ناجحة. واليوم سنتعرف على شركة "فوفو VOVO" الرائدة في إنتاج الـ"بيديه bidet" الكهربائي المتكامل في كوريا.





نائبة رئيس قسم الأعمال في الشركة، "كيم جي صونغ":

قدمت شركة "فوفوVOVO " مفهومًا غير مألوف إلى حد بعيد للمراحيض المتكاملة في السوق المحلية لأول مرة. فقد أجرت الشركة بحوثا في التكنولوجيا المتقدمة لشركات إنتاج أجهزة الحمامات في اليابان، مثل "باناسونيك" و"توتو" وغيرها، ثم طورت منتجات جديدة مخصصة للمستهلكين الكوريين. وقد أنتجت أيضا الأجزاء ذات الصلة محليا وبشكل فعال. ومن خلال توفير بيديه كهربائي متكامل للكثير من الناس، ساهمت الشركة في رفع مستوى ثقافة الحمامات الكورية إلى مستوى أعلى. ولتعزيز الاستخدام الأكثر شيوعًا لمنتجات البيديه المتكاملة، حصلت الشركة على براءات اختراع حتى تتمكن من تمهيد الطريق للعديد من المصنعين المحليين الآخرين لتطوير منتجات مماثلة. ولهذا السبب يطلق على شركتنا لقب "الرائدة في سوق المراحيض المتكاملة".





بدأ انتشار البيديه الكهربائي في كوريا خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي. وفي ذلك الوقت، كان يتم تثبيت البيديه بشكل منفصل على مرحاض قيد الاستخدام بالفعل. ومنذ تأسيس شركة "فوفو" في عام 2001، بدأت سوق البيديه في التغير، حيث كشفت الشركة عن أول بيديه متكامل في كوريا، يجمع بين البيديه والمرحاض معا.





نائبة رئيس القسم "كيم جي صونغ":

في الماضي كان يتم إنتاج البيديه بشكل منفصل عن المرحاض، ولذلك لم يكن الاثنان متطابقيْن من حيث التصميم، كما كان لدى البيديهات القديمة بعض العيوب مثل صعوبة التنظيف وإمكانية انتشار الجراثيم داخل خزان المياه وغير ذلك. في المقابل، يرتبط مرحاض "فوفو" المدمج مع البيديه بإمدادات المياه في المنزل بشكل مباشر. وهذا البيديه يستخدم المياه بكمية أقل، كما أنه صحي أكثر مقارنة بالبيديه التقليدي. أيضًا، يقوم المستشعر الموجود في المقعد بمراقبة الوقت وتحديد حجم المياه المتدفقة بعد الاستعمال، وبالتالي يسهم هذا النظام للتنظيف الأوتوماتيكي الصديق للبيئة في توفير المياه.





البيديه المتكامل دون خزان للمياه يكون خاليا من التلوث والروائح السيئة، بالإضافة إلى سهولة تنظيفه. ولا يحتاج المستخدمون إلى استبدال الفلتر شبه الدائم لكنهم ببساطة يغسلونه مرة كل ستة أشهر. ويتم التحكم في مرحاض البيديه بواسطة جهاز تحكم لاسلكي ذكي عن بُعد، بحيث يفتح الغطاء أو يغلق أوتوماتيكيا عند الاقتراب من المرحاض أو الابتعاد عنه. وعندما يقف المستخدم بعد استعمال المرحاض، فإن المستشعر الموجود في المقعد يجعل الماء يتدفق تلقائيًا في المرحاض لتنظفيه. كل هذه التطويرات ترجع إلى الجهود الدؤوبة التي تبذلها شركة "فوفو" في البحث والتطوير.





© VOVO CORPORATION

نائبة رئيس القسم "كيم جي صونغ":

أنشأنا مختبر البيديه المتكامل في عام 2006. بدءًا من البحث والتطوير للإصدارات القديمة من المنتجات اليابانية، أجرى المختبر بقيادة خمسة أخصائيين يتمتعون بخبرة تزيد عن 20 عامًا، أبحاثًا متعددة لتطوير التكنولوجيا في المنتجات الجديدة. قمنا بتركيب 450 ألف وحدة من الوحدات المتكاملة في مختلف المباني. وخلال هذه العملية، تراكمت لدينا خبرات تكنولوجية لا يمكن لأي شركة أخرى الحصول عليها.





بدأ الرئيس التنفيذي للشركة العمل في صناعة أجهزة الحمام وهو في العشرينيات من عمره، وظل يحلم بتطوير بيديهات من نوع جديد، كما ظل يعمل في هذه الصناعة سريعة التطور. ومن أجل صنع بيديه متكامل يلائم البيئة المحلية، أنشأت الشركة في عام 2006 مختبرا شاملا هو الأول من نوعه في كوريا. وفي وقت لاحق، تمكنت الشركة من تطوير أول مادة عالية التقنية في العالم تُعرف باسم "إس تي إم STM" لجعل البيديه أخف وزنا، كما بذلت الشركة جهودا كبيرة في التصميم أيضًا. وفي عامي 2009 و2017، فازت الشركة بجائزة للتصميم في ألمانيا. ورغم كل ذلك، كان رد فعل المستهلكين في السوق مختلفا عن المتوقّع.





نائبة رئيس القسم "كيم جي صونغ":

لم تكن منتجات البيديه المتكاملة مألوفة بالنسبة للمستهلكين الكوريين، وكانت أيضا غالية الثمن مقارنةً بالمراحيض العادية. ولذلك واجهنا صعوبات كبيرة في إيجاد طريقنا إلى السوق خلال المرحلة الأولى. وللتغلب على تلك الصعوبات، حمل الرئيس التنفيذي للشركة منتجنا الذي يزن أكثر من 40 كيلوغراما بنفسه، وقام بمقارنته بالبدائل الأخرى وتشغيله أمام العملاء المحتملين. وبهذه الطريقة، تحقق المستهلكون من جودة المنتج الذي دخل السوق بعدها بنجاح. حاليًا، نوفر منتجات البيديه لشركات المقاولات والفنادق الكبرى في كوريا، ونستحوذ على حوالي 70% من سوق البيديه المتكامل المحلية.





الآن توفر شركة "فوفو" منتجات البيديه للشقق والفنادق الفاخرة التي بنتها شركات المقاولات الكبرى في كوريا، كما استقبلت الأسواق الخارجية منتجات الشركة بشكل جيد، حيث يتم تصديرها إلى 30 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وفرنسا وروسيا. وفي العام الماضي، فازت الشركة بجائزة "برج التصدير" في كوريا بقيمة 5 ملايين دولار. وفي هذا العام، ستشارك شركة "فوفو" في معرض "آي إف إيه IFA" الصناعي الرائد عالميا، الذي سيعقد في برلين في شهر سبتمبر القادم. وهي حريصة على استغلال هذه المناسبة كفرصة للمضي قدمًا نحو السوق العالمية.





نائبة رئيس القسم "كيم جي صونغ":

زادت مبيعاتنا بشكل حاد خلال السنوات الخمس الماضية. شركتنا هي أول شركة كورية تقوم بتطوير البيديه المتكامل، وهو بالتأكيد شيء نفخر به. نمت الشركة بشكل كبير بحيث أصبح البيديه المتكامل ضرورة في الحياة اليومية. أعتقد أن الكثير من الناس سوف يستخدمون المعدات المريحة والصحية في المستقبل. بالإضافة إلى البيديه، قمنا بتطوير أول جهاز لتنقية الهواء في العالم باستخدام فلتر مصنوع من خشب الـ"هينوكي Hinoki". أنا واثق من أن هذا المنتج الجديد سيحبه المستهلكون أيضًا، وسوف نقدمه للمشترين الأجانب في معرض "آي إف إيه IFA" الصناعي في برلين.





منتجات شركة "فوفو" تتطور بسرعة من البيديه المتكامل إلى أجهزة تنقية الهواء المزودة بفلتر خشبي، لتصبح شركة أجهزة منزلية صديقة للبيئة. ويبدو أنها سوف تستمر في السير على طريق الريادة لإنتاج المزيد من هذه الأجهزة المبتكرة في المستقبل.