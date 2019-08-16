جنة كوريا : أطمح لتطوير قناتي لتكون همزة وصل بين الثقافتين العربية والكورية





يستضيف برنامج لقاء الجمعة هذا الأسبوع الناشطة الكورية وصاحبة موقع اليوتيوب الذي يحمل اسمها "جنة كوريا"

ضيفتنا أكدت خلال اللقاء أن الهدف الرئيسي من إطلاقها لهذا الموقع هو تعليم العرب اللغة الكورية لتقريبهم من ثقافة ونمط عيش المجتمع الكوري، بالتوازي مع تقديمها دروسا في اللغة العربية للكوريين .

ضيفتنا عبرت عن سعادتها بتفاعل متابعيها الواسع مع محتويات الموقع خاصة مع تجاوز عدد المشركين بالموقع 200 ألف خلال عام ونصف فقط من إطلاقه، معربة عن رغبتها في تطوير موقعها عبر اثراءه بمحتويات جديدة، ليشكل مركز تقارب بين العرب والكوريين.

مزيد من تفاصيل هذا اللقاء تتابعونه وإيانا في حلقة هذا الأسبوع من لقاء الجمعة.