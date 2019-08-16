إزالة اليابان من القائمة الكورية للدول البيضاء

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أصدرت الحكومة الكورية إشعارا إداريا بخطة يتم بمقتضاها إزالة اليابان من قائمة الدول الشريكة التي تتمتع بإجراءات تجارية تفضيلية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية يوم الأربعاء الماضي إنها ستستجمع الآراء حول الخطة خلال العشرين يوما القادمة أي حتى يوم الثالث من شهر سبتمبر القادم، حيث من المتوقع أن يدخل القانون المعدل الخاص بهذا الشأن حيز التنفيذ في غضون شهر سبتمبر.

وكانت حكومة سيول قد اتخذت يوم الاثنين الماضي قرارا بإزالة اسم اليابان من قائمتها البيضاء للدول الموثوق بها، ردا على القرار المماثل الذي اتخذته طوكيو في وقت سابق من هذا الشهر.

وبموجب القرار الكوري،سيتم حذف اليابان من القائمة البيضاء وإدراجها ضمن القائمة المنفصلة الجديدة ، حيث ستكون هناك قيود أشد مما كانت عليه في السابق على تصدير المواد الإستراتيجية لطوكيو، لكنها أخف من تلك التي تخضع لها الدول التي لا تحظى بميزات تفضيلية تجارية مع سيول.

وبهذا، سوف ينخفض عدد الدول المدرجة في القائمة البيضاء الكورية من تسع وعشرين دولة إلى ثمان وعشرين، لتكون اليابان بذلك الدولة الوحيدة المدرجة في القائمة الجديدة .

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن القرار الذي اتخذته لإزالة اليابان من قائمة الدول البيضاء يأتي ضمن إجراءاتهاالروتينية التي تهدف إلى تحسين نظام السيطرة على الصادرات، مضيفة أن تلك الإجراءات لا تخالف اللوائح الأساسية المتعلقة بنظام السيطرة الدولية على الصادرات.

والجدير بالذكر أن اليابان تقسم دول العالم إلى أربع مجموعات : تضم المجموعة الأولى منها الدول التي تتمتع بإجراءات تجارية تفضيلية .

أما المجموعة الثانية فتضم الدول التي تم إزالة أسمائها من المجموعة الأولى ، وهي القائمة التي أدرجت بها اليابان كوريا بعد استبعادها من القائمة التفضيلية الأولى كإجراء اقتصادي انتقامي.

وكانت طوكيو ادعت أن إزالة كوريا الجنوبية لليابان من قائمة الدول البيضاء ليس لها أي أساس وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

وردا على ذلك، قالت سيول إن اليابان هي التي خالفت المبادئ الأساسية الدولية الخاصة بالسيطرة على الصادرات وتستمر في ممارسة الإجراءات التصديرية غير اللائقة، وهو ما تسبب في جعل كوريا تتخذ إجراءات مماثلة.

ونتيجة لدخول البلدين مرحلة الإجراءات والإجراءات المضادة، تفاقمت الخلافات التجارية بين كوريا واليابان ، مما قد يؤدي إلى تراجع حجم التجارة بين البلدين.

ورغم ما آلت اليه العلاقات بين البلدين من سوء فان ذلك لم يمنع وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "سونغ يون مو" من الإعراب عن استعداد سيول للاستجابة لطلب طوكيو لإجراء مباحثات بخصوص الخلافات القائمة خلال مهلة زمنية تستجمع خلالها الحكومة الكورية الآراء حول خطة إزالة اليابان من قائمة الدول البيضاء، مشيرا بذلك إلى أن باب الحوار لا يزال مفتوحا لتهدئة الخلافات بين الجانبين.