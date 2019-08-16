خطة كوريا الجنوبية الخماسية للدفاع الوطني

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تخطط السلطات العسكرية الكورية الجنوبية لتوسيع منطقة الدفاع الجوري والصاروخي وتعزيز قدرة الدفاع الصاروخيةبدءا من العام القادم وعلى مدار 5 سنوات، لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية .

جاء ذلك في خطة الدفاع الوطني متوسطة المدى لعامي 2020 و2024 التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية يوم الأربعاء الماضي.

وبموجب هذه الخطة، ستقوم سيول بتصميم ناقلة ضخمة متعددة الأغراض قابلة لحمل مقاتلات الشبح من طراز "إف-35 بي" ، وبتطوير قنابل النبض الكهرومغناطيسية.

وسيتم إنفاق 290 تريليونا و500 مليار وون ، أي ما يعادل حوالي 240 مليار دولار ، خلال السنوات الخمس المقبلة ، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الميزانية الدفاعية السنوية 50 تريليون وون اعتبارا من العام القادم ، بعد أن كانت في حدود 46.6 تريليون وون هذا العام.

وبهذا، ستكون نسبة متوسط معدل الزيادة في الميزانية الدفاعية 7.1% على أساس سنوي بدءا من العام القادم.

وتهدف هذه الخطة إلى التخفيف من المخاوف الأمنيةلدى الشعب الناجمة عن تهديدات بيونغ يانغ النووية والصاروخية في ظل نقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من القوات الأمريكية إلى القوات الكورية الجنوبية المتوقع في عام 2022.

كما تضم الخطة الخماسية للدفاع الوطني إجراء تعديل على نظام هيكلة الجيش والتحسين في معاملة الجنود.

وبموجب الخطة، سيتم تخفيض عدد الجنود من 579 ألفا في نهاية هذا العام إلى مستوى 500 ألف في نهاية عام 2022 حيث ستخضع أربعة فيالق وفرقتان للتفكيك، فيما سيتم تأسيس فرقة جديدة.

كما سيتم زيادة حصة ذوي الرتب العالية في الجيش، بمن فيهم الضباط وضباط الصف من 34% الحالية إلى 40%، وتعزيز أنظمة مراقبة واعتراض الصواريخ.

ويخطط الجيش الكوري الجنوبي لشراء رداري إنذار مبكر يمكن من خلالهما تغطية مسافة 800 كيلومتر، وبناء ثلاث مدمرات مجهزة برادارات "سباي- 1 دي" الحديثة ضمن الجهود الرامية إلى مراقبة واعتراض الصواريخ التي قد تطلقها كوريا الشمالية.

كما سيقوم بتوفيرصواريخ موجهة بدقة يتم إطلاقها من الأرض والبحر والغواصات والطائراتالمقاتلة لضربالأهداف الإستراتيجيةومن بينها المنشآت النووية والصاروخية.

وسيقوم الجيش أيضا بتطوير أسلحة غير قتالية منها قنابل ألياف الكاربون التي تعيق نظام نقل الطاقة، وقنابل النبض الكهرومغناطيسية التي تتسبب في تعطيل الأجهزة الإلكترونية.

وسيبدأ العمل خلال العام القادم في تصميم ناقلة متعددة الأغراض قابلةلحمل مقاتلات الشبح من طراز "إف-35 بي" القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي.

وخلاصة القول إن الخطة الخماسية للدفاع الوطني تستهدف مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، ونقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب، وتعزيز القدرة الدفاعية للجيش الكوري الجنوبي وتطوير التكنولوجيا الخاصة بإنتاج أسلحة.