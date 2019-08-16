تنظيم جلسة شرح حول معرض إكسبو دبي الدولي لعام 2020 في سيول

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يعد معرض إكسبو الدولي حدثا أولمبيا للثقافة والتراث والمعمار والتكنولوجيا والابتكار، فتعالوا إلى معرض أكسبو دبي الدولي لعام 2020 وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير التسويق الخارجي لمعرض إكسبو دبي الدولي "سوماتي راماناتان" خلال جلسة شرح نظمتهامؤخرا دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في سيول، حيث لم يتبق سوى عام وشهرين أمام افتتاح المعرض.

وسيقام هذا المعرض خلال الفترة من يوم العشرين من أكتوبر المقبل وحتى الحادي والعشرين من أبريل من العام القادم، أي على مدى 173 يوما، في مركز التجارة العالمي الواقع بالقرب من "جبل علي" في الجنوب الغربي من إمارة دبي.

وستشارك في هذا المعرض الذي سيقام تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" 192 دولة من العالم ، بما فيها كوريا الجنوبية.

والجدير بالذكر أن معارض أكسبو الدولية تقام كل خمس سنوات، حيث أقيم أول معرض لها في لندن عام 1851 ، لعرض الإنجازات التي حققتها مختلف دول العالم في مجالات عدة، خاصة منها التكنولوجية.

وسيشكل معرض دبي للعام القادم منصة استثنائية تتيح للمجتمع الدولي التعاون معا لاكتشاف الحلول المبتكرة الفرعية الثلاثة التي تم تحديدها كعوامل رئيسية للتنمية في العالم ، وهي: الاستدامة، والتنقل، والفرص.

وسيتم إقامة الجناح الكوري المكون من أربعة طوابق وطابق سفلي على مساحة تبلغ 5212 مترا مربعا، ليكون خامس أكبر الأجنحة من بين أجنحة الدول المشاركة في المعرض.

وسيسلط الجناح الكوري الضوء على السبل التي يغير فيها التنقل أوجه حياتنا حيث سيتم فيه عرض مختلف جوانب الثقافة الكورية وفنونها وتقنياتها إلى جانب أغاني الكيبوب تحت شعار "كوريا الذكية : تنقل العالم إليك".

وقال مدير التسويق الخارجي لمعرض إكسبو دبي الدولي "سوماتي راماناتان" إن الزائرين للمعرض سيمنحون فرصة القيام برحلة حول العالم من خلال زيارة مختلف أجنحة الدول المشاركة ، ومعايشة أكثر من 60 حدثا حيا كل يوم ، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الأطعمة .

وتوقع أن يتجاوز عدد الزائرين للمعرض 25 مليونا ، 70% منهم من الأجانب، بينهم 100 ألف من الكوريين.