تونس ضيف شرف على المعرض الدولي للمعلومات الجغرافية بسيول

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شارك وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية التونسي "نور الدين سالمي" رفقة وفد من ديوان قيس الأراضي ، في فعاليات المعرض الدولي للمعلومات الجغرافية لعام 2019 الذي أقيم في سيول خلال الفترة من يوم السابع وحتى التاسع من أغسطس الجاري بتنظيم من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية.

وباعتبار أن تونس هي ضيف الشرف لهذه السنة فقد كان للوزير التونسي لقاء مطول قبل حفل افتتاح المعرض مع وفد من الوزارة الكورية ، تم خلاله تبادل الآراء حول التسريع في إنشاء نظام التصرف في المعلومات العقارية الذي من المنتظر أن يحدث نقلة تاريخية نوعية في مجال التصرف في العقارات في تونس.

كما بحث الجانبان أيضا سبل تطوير التعاون الثنائي في العديد من المجالات الأخرى خاصة مجال البنية التحتية والطرقات والإسكان.

وعلى هامش المعرض الدولي للمعلومات الجغرافية بسيول التقى الوزير التونسي والوفد المرافق له بمدير عام المؤسسة الكورية للأراضي والمعلومات الجغرافية المكانية ومرافقيه.

وتم في اللقاء تناول العديد من المشاريع ، من أهمها استعدادات تونسلاستضافةالمعرض الدولي للمعلومات الجغرافية المكانية الذي سيقام في العاصمة تونس خلال الفترة من يوم الثالث والعشرين وحتى السادس والعشرين من شهر سبتمبر القادم ، وسيجمع المعرض العديد من الوزارات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص والجامعات وغيرها من المهتمين والمتدخلين.