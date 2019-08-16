رئيس اتحاد التيكوندو البحريني يبحث مع السفير الكوري سبل تطوير رياضة التيكوندو في البحرين

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قام رئيس اتحاد التيكوندو البحريني "عبد الله عيسي الدوري" بزيارة لسعادة سفير كوريا لدى البحرين " كو هيون مو" في مكتبه بالسفارة.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها رئيس الاتحاد تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ "سلمان بن محمد آل خليفة" رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية والتي تصب في مصلحة النهوض برياضة التيكوندو في البحرين.

وقد تركزت المحادثة بينهما على التحضيرات الجارية لتنظيم بطولة السفير الكوري الثانية للتيكوندو المزمع إقامتها في شهر نوفمبر القادم، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك الذي من شأنه دعم الجهود لنشر رياضة التيكوندو من خلال إقامة الفعاليات والبطولات وتبادل الزيارات بين لاعبي البلدين.

وتقاسم الجانبان الآرء على المساهمة الكبيرة التي يقدمهاتبادل الزيارت بين لاعبي البلدين في توسيع القاعدة ورفع مستوى اللاعبين واكتسابهم مزيدا من الاحتكاك والخبرة، بما يدفع نحو تنمية وتطوير العلاقات الثنائية التي تنعكس على الارتقاء بهذه الرياضة.

وثمن السفير الكوري "كو" الخطوات التي اتخذتها البحرين في دعمها لرياضة التيكوندو، مشيدا بقرار سمو السيخ "خالد بن حمد آل خليفة" النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية باعتماد تشكيل المجلس البحريني للألعاب القتالية برئاسة سمو الشيخ "سلمان بن محمد آل خليفة" ، واعتماد اتحاد التيكوندو برئاسة "عبد الله عيسي الدوري"، مؤكدا أن هذا القرار سيكون له انعكاساته الواضحة على تطور لعبة التيكوندو في البحرين.

وأضاف أن كوريا الجنوبية تعتز برياضة التيكوندو كونها إحدى الرياضات القتالية الكورية التقليدية التي تسعى دائما لفتح آفاق من التعاون المشترك مع مختلف الجهات الرياضية من دول العالم.

وأعرب السفير الكوري عن تمنياته لاتحاد التيكوندو البحريني التوفيق والنجاح في تنفيذ خططه وبرامجه التي تسهم في تحقيق تطلعات المجلس البحريني للألعاب القتالية .