هيون ديه روتيم الكورية توقع عقدا مع مصر لتوريد وصيانة 6 قطارات للمترو

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استقبل وزير النقل المصري المهندس "كامل الوزير" السفيرالكوري لدى القاهرة "يون يو تشول" ووفدا من شركة "هيون ديه روتيم" الكورية لتدعيم التعاون بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق والسكك الحديدية .

وفي بداية الاجتماع ، أكد الوزير المصري على أهمية تعاقد كل من الهيئة القومية للأنفاق وشركة "هيون ديه روتيم" الكورية على توريد وصيانة 6 قطارات مكيفة للخط الثاني لمترو الأنفاق مما سيساهم في تحسين الخدمة المقدمة للركاب وهي صفقة تاتي ضمن خطة متكاملة لتطوير الخطين الأول والثاني بتكلفة تتعدى 30 مليار جنيه مصرية.

وأشار الوزير المهندس "كامل الوزير" إلى أن هذا التعاقد يأتي امتدادا للتعاون المثمر بين الجانبين والذي شمل توريد 20 قطارا للخط الأول دخلت كلها الخدمة، وكذلك التصنيع الحالي ل32 قطارا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث والذي سيتم توريد أول دفعة منها في شهر يونيو من العام القادم.

وقال إن هناك فرصا استثمارية أخرى في مجال المترو مثل مترو "أبوقير" والتي سيتم طرحها على الشركات العالمية ومن المتوقع ان تتقدم لها كذلك الشركات الكورية.

كما تم في الاجتماع مناقشة إمكانية التعاون في عدد من الفرص الاستثمارية في مجال السكك الحديدية ، من بينها مشروع إنشاء خط المناشي 6 أكتوبر والذي سيساهم في زيادة نقل البضائع بين موانئ الإسكندرية والميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر، ومشروع دراسة إنشاء الخط الذي يربط بين الغردقة بالأقصر مرورا بسفاجا وقنا.

ومن جانبه، أعرب السفير الكوري "يون يوه تشول" عن أهمية التعاون القائم بين البلدين في مجال مترو الأنفاق، وكذلك التعاون في مجال السكك الحديدية والمتمثل في كهربة إشارات خط نجع حماي – الأقصر.

وأشار إلى أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك زيارات لعدد منالمؤسسات الاستثمارية الكورية إلى القاهرة والتي يمكن من خلالها عرض كافة الفرص الاستثمارية في مجال النقل خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر واعد.