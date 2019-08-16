الموظفين الكوريين يفضلون العمل حتى بعد بلوغ سن التقاعد

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أظهر استطلاع حديث للرأي أن نسبة ثمانية من بين كل عشرة موظفين حكوميين يفكرون بجدية في تغيير أماكن عملهم لكي يستطيعوا العمل بعد تقدمهم في السن حتى في حال انخفاض مرتباتهم. وكانت قد أجرت شركة جاب كوريا مسحا على خمسمائة واثنين وثلاثين موظفا وموظفة للتعرف على خططهم بشأن الحصول على فرص عمل خلال فترة الكبر في السن. وكشف المسح عن أن سبعة وستين بالمائة منهم يرغبون في الاستمرار في ممارسة حياتهم العملية حتى بعد تقدمهم في السن.

وفي رد عن سؤال حول إمكانية مواصلة أعمالهم حتى بعد بلوغ سن التقاعد، أجاب خمسة وخمسون بالمائة منهم بأنه من الصعب الاستمرار في العمل حتى سن التقاعد. وأجاب ثمانية وثلاثون بالمائة منهم باحتمال مباشرة العمل حتى قبل بلوغ سن التقاعد ولكن لم تبلغ نسبة الذين أجابوا بأنهم ينوون القيام بعمل بشكل مستمر إذا رغبوا في ذلك ولو بعد التقاعد سوى نسبة ثمانية بالمائة. وبلغ معدل أعمار الفئة التي أعربت عن استعدادها لممارسة حياتهم العملية بالظروف الحالية خمسة وخمسين عاما وهو مستوى أدنى من سن التقاعد القانوني الذي يبلغ ستين عاما.





كما تأكد في المسح أن أكثر من ثمانية من بين كل عشرة موظفين يفكرون بجدية في تغيير أماكن عملهم من أجل ممارسة حياتهم العملية خلال فترة تقدمهم في السن حتى مع انخفاض رواتبهم. وحول سؤال عن مدى وجود نية الانتقال إلى أماكن عمل أخرى تسمح لهم بممارسة أعمالهم حتى بعد بلوغ سن التقاعد، أجاب سبعة وسبعون بالمائة منهم بنعم. وفي رد عن سؤال عن الموعد الذي يختارونه للتخطيط للعمل بعد سن التقاعد، اختار ستة وعشرون بالمائة منهم فترة أوائل الأربعينيات من العمر. كما فضل ثمانية عشر بالمائة منهم البحث عن فرص عمل خلال قترة التقدم في السن بعد التقاعد على العمل في حد ذاته.