مدينة بوسان تنظم مسابقة لاكتشاف المواهب في فن الكي بوب





قالت بلدية بوسان يوم الاثنين الماضي إنها ستنظم برنامج مسابقة يحمل عنوان "MUSIC LABEL On BOF"، وستقام المسابقة في إطار مهرجان " Busan One Asia Festival"الذي يصطلح اختصارا على تسميته باسم "BOF". يتقدم مهرجان " BOF " بخطى حثيثة ليصبح أكبر مهرجان يواكب تطور موجة "هاليو" في آسيا، حيث يتضمن العديد من المحتويات التي تبرز مختلف جوانب الثقافة والبنية التحتية السياحية لمدينة "بوسان" إلى جانب الثقافات الآسيوية الأخرى.

يشار إلى أن مهرجان بوسان أصبح صرحا للتبادل والتواصل الثقافي حيث يمكن للحضور الاستمتاع فيه بالاطلاع على أوجه الثقافة الكورية المتعددة على غرار الكي بوب، والكي فود أي الطعام الكوري، والكي بيوتي أي مستحضرات التجميل الكورية في مكان واحد. وبالتالي فإن إقامة برنامج مسابقة "MUSIC LABEL On BOF" في إطار هذا المهرجان لا شك أنه سيكون محط اهتمام كبير من قبل الناس. بالفعل خاصة أنه يقام للمرة الأولى في تاريخ مهرجان "Busan One Asia Festival" منذ انطلاقه في عام 2016.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات مهرجان هذا العام على مدار سبعة أيام بدءا من التاسع عشر من أكتوبر القادم. وبدءا من هذا العام، سيصبح المهرجان مكانا لاكتشاف المواهب الجديدة من نجوم الكي بوب.





الجدير بالذكر أن بلدية بوسان تتعاون هذه المرة مع شركة "cube" الترفيهية في إقامة مسابقة "MUSIC LABEL On BOF" حيث إن شركة "cube" الترفيهية من أبرز الشركات الترفيهية الكورية التي كانت ولا تزال ترعى عددا من نجوم الكي بوب بمن فيهم فرقة "بي تو بي"، و"بِين تاغون". وسيتم إتاحة الفرصة للفائز بالمسابقة بأن يحظى بتدريب ترعاه شركة "cube" الترفيهية بشكل رسمي، وبالإضافة إلى ذلك، ستتاح له فرصة القيام بعرض في مهرجان "Busan One Asia Festival". بالإضافة إلى ذلك توجد شروط أخرى من بينها شرط السن، حيث لا يمكن إلا للمراهقين والشباب في العشرينيات من العمر فقط المشاركة في المسابقة. حيث سيتم إجراء مسابقة تمهيدية أولى من خلال تقييم للفيديوهات التي يرسلها الراغبون في المشاركة، تليها مسابقة البقاء في مرحلة ثانية، أما المرحلة الثالثة فيتم فيها اختيار سبعة مرشحين يتنافسون على التأهل إلى النهائيات التي ستقام في BOF لاند في "هيه وون ديه" خلال فعاليات المهرجان.

تجدر الاشارة الي أنه قد بداء قبول طلبات المشاركة في المسابقة منذ يوم الاثنين الماضي، وسيتواصل حتى تاريخ الرابع والعشرين من سبتمبر القادم. ومن المتوقع أن يجد إقبالا كبيرا من قبل الشباب الذين يحلمون بأن يصبحوا نجوم كي بوب يوما ما، حيث يأمل ان تكون المسابقة مكانا لاكتشاف مواهب الكي بوب الجدد على غرار "جونغ كوك" أو "جي مين".