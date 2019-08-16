مؤسسة النقل في سيول تقدم خدمات جديدة لتحسين ظروف محطات المترو

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أدخلت "مؤسسة سيول مترو" حزمة من الخدمات الجديدة من أجل تحسين ظروف محطات المترو وتوفير مزيد من الراحة للركاب. وهي أفكار ومبادرات جديدة من النادر وجودها في أماكن أخرى، وبالتالي كانت محل اهتمام كبير لدى الناس. من بين هذه الأفكار مثلا وقع توفير ملقط جمع ضخم يبلغ طوله نحو مترين، ويظهر هذا الجهاز الضخم خلال فترة الفجر بعد انتهاء عمل المترو بشكل كامل، ويستخدم في إلتقاط أمتعة الركاب التي سقطت منهم أسفل الرصيف.

وسوف يتم تشغيل هذا الجهاز بعد انتهاء عمل المترو، من أجل المحافظة على شروط السلامة، ويتولى موظف في محطة المترو فتح أبواب السلامة التي تم تركيبها في الأرصفة، قبل أن يبدأ بجمع الأشياء التي سقطت بين خطوط السكك الحديدية باستخدام ملقط الجمع الضخم. يشار الي أنه كثيرا ما تسقط الهواتف المحمولة أو المحفظات أو النظارات أو المظلات في الفتحة التي تقع بين الرصيف والمترو، وفي شهر يوليو الماضي، سقطت سترة من صوف محبوك كان يمسكها أحد ركاب المترو بيده، وتم إرجاعها إلى صاحبها سليمة بعد التقاطها بملقط الجمع الضخم.





الجدير بالذكر أن محطة "داب شيمب ري" في الخط الخامس هي الوحيدة التي تتوفر بها آلة لبيع سلطة الخضروات من بين مائتين وسبع وسبعين محطة تابعة لمؤسسة سيول مترو. وفي يونيو الماضي، أي منذ بداية تركيب الآلة، بلغت مبيعات السلطة ألفين وثلاثمائة دولار تقريبا، وفي يوليو سجلت زيادة قدرها 43 بالمائة ليصل مجموع المبالغ التي بيعت بها السلطة إلى حوالي ثلاثة آلاف وثلاثمائة دولار. في الواقع، عدد من الناس يحبذون تناول وجبة فطور خفيفة وسريعة مع الأخذ في الاعتبار السعرات الحرارية المطلوب توفرها وعامل الوقت. وتعتبر آلة بيع السلطة في مثل هذه الظروف مفيدة جدا للناس الذين لديهم مشاغل كثيرة، ويبلغ سعر السلطة العادية ثلاث دولارات، وسعر السلطة حسب الاختيار خمس دولارات. والأن تدرس "مؤسسة سيول مترو" تثبيت المزيد من آلات بيع السلطة في العديد من محطات المترو.





وايضا من ضمن الخدمات التي تشهد تغييرا كبيرا هي وضع سلات القمامة الموجودة في محطات المترو هذه الأيام، حيث تمت إضافة مكان مخصص لرمي السوائل المتبقية بعد تناول المشروبات. لأنه لوحظ في الماضي أن العديد من الناس يرمون بالأكواب و العلب بسلة القمامة، والحال أنها لاتزال تحتوي بداخلها على سوائل، مما يتسبب في انبعاث روائح كريهة من تسرب القهوة أو العصير وغيرها من المشروبات من السلات. وكان قد إقترح موظفو المؤسسة الفكرة من أجل حل هذه المشكلة، ونتيجة لذلك، تم تركيب سلة خاصة بجمع بقايا المشروبات في ثلاث محطات للمترو وذلك للمرة الأولى في سبتمبر في العام الماضي. والآن يمكن أن نجد نحو أربعين من السلات المخصصة لجمع بقايا المشروبات في إحدى عشرة محطة في سيول. ومن المتوقع تحسين تصميم تلك السلات وزيادة عددها في المستقبل القريب. حيث ستساهم مثل هذه الأشياء والخدمات الخاصة لدى مترو سيول في زيادة راحة الركاب بشكل كبير.