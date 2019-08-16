جزيرة دوك دو تجتذب السياح الكوريين خلال فترة الإجازة الصيفية

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من المنتظر أن يحتفل الكوريين بيوم الاستقلال عن حكم الاستعمار الياباني يوم الخميس القادم، ومن المتوقع أن يكتسي الاحتفال بذكرى الاستقلال لهذا العام معنى ورمزية أكبر من أي وقت مضى، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر بين كوريا واليابان. وفي هذا السياق تُظهر جزيرة "دوك دو" المتنازع عليها بين كوريا واليابان والتي تعتبر رمزا للخلاف الدبلوماسي بين البلدين اهتماما كبيرا لدى الناس كأحد وجهات السفر خلال فترة الإجازة الصيفية في أغسطس وذلك بدلا من السفر إلى المدن اليابانية.

وخلال مقابلة شخصية أجريت مع السيد "هو" وهو أب سافر إلى جزيرة "دوك دو" مع بنتيه اللتين تدرسان في المرحلة الابتدائية في جولة امتدت من آخر يوم من يوليو إلى الثالث من أغسطس. حيث قال السيد "هو" إن السفر إلى جزيرة "دوك دو" مع أسرته كان من أولويات الأمور التي أراد القيام بها قبل مغادرة الحياة. وعندما بدأ بوضع خطة لإجازته الصيفية، اتخذت اليابان الإجراءات الانتقامية ضد كوريا، مما جعله يقرر بشكل حاسم السفر إلى جزيرة "دوك دو" في هذا العام.





وأضاف السيد "هو" أنه كان يتمنى أن يُطلع بنتيه على جزيرة "دوك دو"، التي تعد شاهدا على فترة حكم الاستعمار الياباني ذلك الماضي المؤلم الذي يجب علينا أن نتذكره إلى الأبد. وبالإضافة إلى ذلك تمثل جزيرة "دوك دو" معلما سياحيا جذابا يمكن أن يستمتع فيه السياح بالرياضات المائية مثل ممارسة رياضة الغوص .

وايضا خلال مقابلة شخصية مع الآنسة "بارك" وهي طالبة جامعية متخصصة في علوم السياحة، زارت جزيرة "دوك دو" مع أربعة أصدقاء لها خلال ليلتين وثلاثة أيام. حيث قالت الآنسة "بارك" إنها تسافر مع زملائها في الجامعة كثيرا نظرا لتخصصها في مجال علم السياحة. ورغم أنها تعلمت منذ الطفولة أن جزيرة "دوك دو" تعد من الأراضي الكورية، إلا أن عددا قليلا من الناس زارو الجزيرة بشكل فعلي وبالتالي فقد اختارت جزيرة "دوك دو" كوجه سفرها هذه المرة. وبعد أن وطأت قدمها أرض جزيرة "دوك دو"، انتابتها بعض المشاعر واحتفلت بالسفر إلى الجزيرة مع أصدقائها حاملين العلم الكوري "تيه كوك كي".





وايضا هناك طالبة في المرحلة الثانوية سافرت إلى جزيرة "دوك دو" مع أسرتها، وقالت الطالبة إنها زارت الجزيرة في إطار متابعة دراستها للاطلاع على الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها من أجل الحفاظ على "دوك دو". حيث قالت أن لديها اهتماما كبيرا بما تعرض له الشعب الكوري خلال فترة حكم الاستعمار الياباني وحركة الاستقلال، معتبرة أن إلغاء السفر إلى اليابان من شأنه أن يزيد من عدد السياح الوافدين على جزيرة "دوك دو".

وفي هذا الصدد، أعلن أحد المواقع الإلكترونية المختصة في الميدان السياحي أنه سيقدم بمناسبة يوم الاستقلال بعض التنزيلات في سعر تذاكر الطيران إلى خمس مناطق في خارج البلاد كانت شهدت بدورها حركات استقلال وتحرر عن حكم الاستعمار الياباني. وهي مدينتا "شانغهاي" و"هاوول بين" في الصين، وفلاديفوستوك في روسيا، و أمستردام في هولندا، و لوس انجليس في الولايات المتحدة.