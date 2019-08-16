جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية تنظم جمعية عامة للأمم المتحدة

ⓒ Getty Images Bank

تشهد بعض الجامعات الكورية إقامة فعاليات مشابهة للجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام، ولكن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنظمها جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية تعد الأكبر حجما والأكثر والأقرب إلى الجمعية العامة الحقيقية. وتسمى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنظمها جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية "HIMUN" وهو اختصار "HUFS International Model United Nations". وتقوم "HIMUN" بدور كبير باعتبارها أقدم مؤسسة أكاميدية يشارك فيها الطلاب الجامعيون منذ تأسيسها في عام 1958، وهي مكان علمي يشارك فيه الشباب الذين يقودون عصر العولمة.





وتحظى الجامعة برعاية مختلف الوكالات الحكومية والسفارات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني كل عام. وقد تم عقد الدورة الثالثة والأربعون للجمعية العامة للأمم المتحدة لجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الماضي في كويكس في حي "سام سونغ" تحت عنوان "مبادئ التجارة الرقمية الجديدة في عصر الثورة الصناعية الرابعة". وقد حضر المؤتمر الذي عُقد برعاية وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات نحو ألف ومائتين من الشخصيات البارزة والأشخاص العاديين الذين تقدموا بطلبات حضور مسبقا بمن فيهم: السفير الهندي لدى كوريا، ونائب السفير الفرنسي لدى كوريا، ومفوض المكتب الإقليمي الفرعي لشمال شرق آسيا للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

وقام أحد عشر طالبا بدور ممثلين عن عدد من الدول والحكومات وهي: كوريا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، واليابان، والهند، والصين، وألمانيا، وتايلاند، المكسيك، والمملكة العربية والسعودية، وأدلى كل واحد منهم بكلمته بلغته الخاصة. وتمت ترجمة تلك التصريحات باللغة الكورية وإلى اللغات الست الرسمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة وهي الإنجليزية، والصينية، والفرنسية، والروسية، والاسبانية، والعربية. وقام بدور المترجم باللغة العربية طالبان في الصف الرابع، أحدهما الطالب "بارك سوك هوان" الذي فاز بمسابقة التحدث باللغة العربية في هذا العام. وقد أنجزا عمل الترجمة بشكل ناجح جدا.