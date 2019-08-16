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ابتعاد بي تي إس عن الساحة الغنائية

#أخبار الساحة الفنية l 2019-08-16

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Entertainment

تستعد فرقة "بي تي إس" لأخذ استراحة طويلة والابتعاد عن الساحة الفنية داخل وخارج البلاد لفترة غير محددة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تصدرت أغنياتها القوائم الموسيقية في الولايات المتحدة حيث ستكون هذه الاستراحة أولى إجازة رسمية لأعضاء الفرقة  منذ انطلاقتها قبل ست سنوات.

ومن المتوقع أن تستمر الاستراحة لبضعة أسابيع ، نظرا لأن الفرقة ستقيم حفلها في المملكة العربية السعودية  يوم  الحادي عشر من شهر أكتوبر القادم.

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